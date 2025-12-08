Lazio, De Grandis: «La squadra mi sta piacendo davvero tanto. Molti calciatori sono in crescita. Su Nuno Tavares...»

Lazio, De Grandis ha fatto il punto sui biancocelesti e le parole rilasciate sono assolutamente positive. Ecco i dettagli delle sue dichiarazioni

Stefano De Grandis a Radio Laziale si è soffermato sulle prestazioni del club biancoceleste e le sue parole sono molto positive.

PRESTAZIONE – «Mi è piaciuta tanto la squadra. Peccato per la vittoria, ma hanno messo sotto una delle squadre più forti del campionato. Con maggiore precisione sarebbe arrivata la vittoria».

SINGOLI – «Molti calciatori mi hanno sorpreso. Basic è ormai completo, Zaccagni sopra la media, Noslin prosegue la sua crescita».

NUNO TAVARES – «A difendere non è bravo e fa anche scelte sbagliare. Deve essere più intelligente calcisticamente».