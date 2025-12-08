 Lazio, De Grandis: «La squadra mi sta piacendo davvero tanto. Molti calciatori sono in crescita. Su Nuno Tavares...»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio, De Grandis: «La squadra mi sta piacendo davvero tanto. Molti calciatori sono in crescita. Su Nuno Tavares...»

Hanno Detto

Castellanos Lazio, Sarri ammette: «È nervoso perché ha voglia di star meglio fisicamente. A noi servirebbe questo»

Hanno Detto

Conferenza stampa Sarri al termine di Lazio Bologna: «Nuno? Ha difficoltà a fare questo. Ecco che cosa ha Isaksen. Mercato? Non ho fatto nomi, ma ho detto questo»

Hanno Detto

Sarri nel post partita di Lazio Bologna: «Prestazione in crescita. Gila? Arbitro un po' permaloso. Mercato? Non indebolita non basta: questa squadra va rinforzata»

Hanno Detto

Italiano dopo di Lazio Bologna: «Un punto all’Olimpico? Lo accolgo bene. Siamo vivi, abbiamo risposto presente anche oggi. Lazio? Grande crescita»

Hanno Detto

Lazio, De Grandis: «La squadra mi sta piacendo davvero tanto. Molti calciatori sono in crescita. Su Nuno Tavares…»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio, De Grandis ha fatto il punto sui biancocelesti e le parole rilasciate sono assolutamente positive. Ecco i dettagli delle sue dichiarazioni

Stefano De Grandis a Radio Laziale si è soffermato sulle prestazioni del club biancoceleste e le sue parole sono molto positive.

PRESTAZIONE – «Mi è piaciuta tanto la squadra. Peccato per la vittoria, ma hanno messo sotto una delle squadre più forti del campionato. Con maggiore precisione sarebbe arrivata la vittoria».

SINGOLI – «Molti calciatori mi hanno sorpreso. Basic è ormai completo, Zaccagni sopra la media, Noslin prosegue la sua crescita».

NUNO TAVARES – «A difendere non è bravo e fa anche scelte sbagliare. Deve essere più intelligente calcisticamente».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.