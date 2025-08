La Lazio in crescita: prove convincenti in Turchia e la solidità del “sarrismo”

Lazio, sprazzi di sarrismo visti in campo nell’ultima amichevole in Turchia contro il Galatasaray: ecco i punti principali

La Lazio torna dalla Turchia con un bagaglio di risposte positive, nonostante il pareggio per 2-2 contro il Galatasaray. Come riportato dal Messaggero, la squadra ha mostrato “sprazzi di sarrismo” e segnali incoraggianti, soprattutto nella fase finale del primo tempo. La prestazione della squadra, nonostante i rischi, ha messo in luce una solida impostazione difensiva: la trasformazione del 4-3-3 in un 4-5-1 in fase di non possesso, con il rientro degli esterni Cancellieri e Zaccagni, ha garantito una copertura eccellente. I turchi, nonostante la presenza di giocatori del calibro di Sané, hanno faticato a trovare spazi, a riprova del buon lavoro difensivo svolto.

L’attacco, pur non avendo un peso decisivo, ha mostrato una crescita notevole. Il gol del raddoppio, un contropiede “sarriano” da manuale, ha visto la genialità di Castellanos e la velocità di Cancellieri, che ha servito l’assist per il gol di Zaccagni. Questo dimostra che il tridente sta assimilando i movimenti richiesti dal tecnico. L’errore di Pedro, che ha fallito il match point del 3-1, non deve cancellare le tante note liete di una partita che ha confermato la compattezza e la pericolosità in contropiede della Lazio.