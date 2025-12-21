News
Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel messaggio verso l’aquila: ecco cosa ha scritto
Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel rivivere l’evento
L’era di Flaminia è iniziata ufficialmente. In occasione di Lazio Cremonese, la nuova aquila della biancoceleste ha compiuto il suo primo volo allo Stadio Olimpico, regalando un momento suggestivo e carico di emozione a tutto il pubblico biancoceleste.
Un volo pulito, elegante, accolto da applausi e partecipazione, che ha segnato simbolicamente l’inizio di un nuovo capitolo nella tradizione laziale. A raccontare ciò che ha provato è stato il suo falconiere, Giacomo Garruto, che sui social ha condiviso un messaggio intenso, carico di gratitudine e significato.
Il debutto di Flaminia non è stato soltanto un rito pre-partita, ma un momento identitario, capace di unire squadra e tifoseria. Garruto ha voluto spiegare cosa ha rappresentato per lui quel volo, arrivato al termine di un periodo complesso e di grande lavoro, sottolineando il sostegno ricevuto dall’ambiente laziale e lasciando parlare i fatti, piuttosto che le polemiche.
IL PRIMO VOLO – «Ieri, sotto gli occhi di voi tutti, Flaminia ha spiccato il suo primo volo all’Olimpico. Quel momento mi ha travolto: le lacrime sono scese, un pianto che liberava tutto ciò che porto dentro da questo mese intenso. Chi ha iniziato a conoscermi davvero, sa… e capisce.
Grazie di cuore a ogni singolo tifoso biancoceleste. L’affetto che mi avete dato, e soprattutto quello riversato su di lei, è stato il vento sotto le nostre ali.
Non ho mai risposto alle ombre, ho lasciato che il campo parlasse per me. Ora voliamo insieme, più forti».
News
Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel messaggio verso l’aquila: ecco cosa ha scritto
Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel rivivere l’evento L’era di Flaminia...
Udinese Lazio, brutte notizie per i bianconeri: contro la Fiorentina espulso dopo appena 7 minuti Okoye, portiere dei friulani, e sconfitta per 5-1
Udinese Lazio, brutte notizie per i bianconeri: espulso dopo 7 minuti Okoye, portiere dei friulani. Il nigeriano ssqualificato contro i...
Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo dei due extratime
Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo...