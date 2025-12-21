Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel messaggio verso l’aquila: ecco cosa ha scritto

Lazio Cremonese, primo volo per Flaminia all’Olimpico. Il falconiere Giacomo Garruto poetico e commosso nel rivivere l’evento

L’era di Flaminia è iniziata ufficialmente. In occasione di Lazio Cremonese, la nuova aquila della biancoceleste ha compiuto il suo primo volo allo Stadio Olimpico, regalando un momento suggestivo e carico di emozione a tutto il pubblico biancoceleste.

Un volo pulito, elegante, accolto da applausi e partecipazione, che ha segnato simbolicamente l’inizio di un nuovo capitolo nella tradizione laziale. A raccontare ciò che ha provato è stato il suo falconiere, Giacomo Garruto, che sui social ha condiviso un messaggio intenso, carico di gratitudine e significato.

Il debutto di Flaminia non è stato soltanto un rito pre-partita, ma un momento identitario, capace di unire squadra e tifoseria. Garruto ha voluto spiegare cosa ha rappresentato per lui quel volo, arrivato al termine di un periodo complesso e di grande lavoro, sottolineando il sostegno ricevuto dall’ambiente laziale e lasciando parlare i fatti, piuttosto che le polemiche.

IL PRIMO VOLO – «Ieri, sotto gli occhi di voi tutti, Flaminia ha spiccato il suo primo volo all’Olimpico. Quel momento mi ha travolto: le lacrime sono scese, un pianto che liberava tutto ciò che porto dentro da questo mese intenso. Chi ha iniziato a conoscermi davvero, sa… e capisce.

Grazie di cuore a ogni singolo tifoso biancoceleste. L’affetto che mi avete dato, e soprattutto quello riversato su di lei, è stato il vento sotto le nostre ali.

Non ho mai risposto alle ombre, ho lasciato che il campo parlasse per me. Ora voliamo insieme, più forti».