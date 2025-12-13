Lazio, testa già alla Cremonese: Sarri deve fare i conti con una nuova emergenza. Ecco tutti i dettagli

Lazio eroica contro il Parma, ma Sarri fa i conti con tante assenze. Contro la Cremonese il tecnico dei biancocelesti con gli uomini contati

Una Lazio coraggiosa e determinata ha conquistato una vittoria che profuma di impresa, superando il Parma nonostante una doppia inferiorità numerica. Il successo ottenuto in nove contro undici ha esaltato i tifosi biancocelesti, ma allo stesso tempo ha lasciato in eredità diverse problematiche per Maurizio Sarri, chiamato ora a gestire una situazione complessa in vista dei prossimi impegni di campionato.

Le espulsioni di Zaccagni e Basic, rimediate nel corso del match, rappresentano una perdita pesantissima per la Lazio. Entrambi i giocatori salteranno infatti la prossima giornata contro la Cremonese, costringendo Sarri a rivedere profondamente l’assetto della formazione titolare. Durante la settimana, il tecnico valuterà le soluzioni alternative per mantenere equilibrio e qualità, soprattutto nella fase offensiva e a centrocampo.

Come se non bastasse, l’emergenza non si limita alle squalifiche. Sabato prossimo, allo stadio Olimpico, la Lazio dovrà fare a meno anche di Dele-Bashiru e Dia, entrambi convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa. I tempi del loro rientro dipenderanno dal percorso di Nigeria e Senegal nella competizione, rendendo incerta la loro disponibilità per le gare successive.

In mezzo a tante defezioni, arriva almeno una buona notizia per Sarri. Contro la Cremonese tornerà infatti Gila, che ha scontato la giornata di squalifica rimediata nella sfida contro il Bologna. Il suo rientro garantirà maggiore solidità al reparto difensivo della Lazio, in un momento in cui sarà fondamentale ritrovare certezze e leadership.

Restano invece poche speranze di rivedere Isaksen nel prossimo turno. L’esterno offensivo è alle prese con una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra e lo staff medico preferisce non forzare i tempi. L’obiettivo realistico è un suo possibile rientro per la gara contro l’Udinese del 27 dicembre. Ancora indisponibile anche Rovella, il cui ritorno è previsto soltanto per gennaio.

Nonostante le difficoltà, la Lazio ha dimostrato carattere e spirito di sacrificio. La vittoria contro il Parma rappresenta un segnale forte al campionato e rafforza la fiducia dell’ambiente. Ora spetterà a Sarri trovare le giuste soluzioni per affrontare un periodo ricco di ostacoli, mantenendo la squadra competitiva e ambiziosa.