Lazio, cosa dicono i dati sulle espulsioni. Questi numeri fanno preoccupare la squadra biancoceleste - Lazio News 24

Lazio eroica a Parma: vince in nove uomini ma guida la classifica delle espulsioni

La Lazio espugna il Tardini con una vittoria dal sapore epico, imponendosi a Parma nonostante una doppia inferiorità numerica che ha messo a dura prova carattere e organizzazione della squadra. I biancocelesti hanno chiuso infatti la gara in nove uomini contro undici, dopo le espulsioni di Basic e Zaccagni decise dall’arbitro Marchetti. Un successo che va oltre il risultato e che evidenzia lo spirito di sacrificio della Lazio, capace di resistere e portare a casa tre punti pesantissimi.

La partita di Parma ha però riacceso anche il dibattito sul tema delle espulsioni, un dato che sembra ormai accompagnare con insistenza il cammino stagionale della Lazio. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, il club biancoceleste è la squadra che ha subito il maggior numero di cartellini rossi in Serie A: ben cinque espulsioni dall’inizio del campionato. Un numero che colloca la Lazio in testa a questa particolare classifica, davanti a tutte le altre formazioni italiane.

Il dato diventa ancora più significativo se si allarga lo sguardo ai principali campionati europei. Nei top cinque tornei del continente, soltanto l’Oviedo ha fatto peggio della Lazio, con sette espulsioni complessive. Una statistica che fa riflettere e che sembra raccontare una stagione complicata sotto il profilo disciplinare, almeno in apparenza.

Ed è qui che emerge il vero paradosso. Perché la Lazio, nonostante l’elevato numero di cartellini rossi, risulta essere una delle squadre più corrette della Serie A. I biancocelesti occupano infatti il diciottesimo posto nella classifica dei falli commessi, con appena 162 interventi sanzionati. Un dato che stride con quello delle espulsioni e che alimenta interrogativi sull’interpretazione di alcuni episodi arbitrali.

La Lazio si ritrova quindi a convivere con una contraddizione evidente: pochi falli, ma tante espulsioni. Un fattore che incide sul rendimento e costringe spesso la squadra a superare difficoltà aggiuntive, come dimostrato proprio nella sfida di Parma. Una vittoria che, oltre ai tre punti, rafforza la consapevolezza di un gruppo capace di andare oltre ogni ostacolo.