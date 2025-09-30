Lazio, contro il Genoa c'è stata una reazione. Punto di partenza? Ecco l'indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Cardone: «La reazione a Genova è un segnale forte. Ora può nascere un nuovo campionato»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha analizzato la vittoria della Lazio sul campo del Genoa, sottolineando gli aspetti caratteriali emersi dopo la delusione del derby e i possibili risvolti anche in ottica Calciomercato Lazio. Un successo importante, arrivato in un momento delicato, che potrebbe rappresentare una svolta nella stagione biancoceleste.

Secondo Cardone, più che il modulo o la tattica, a Genova contava soprattutto capire la reazione psicologica e caratteriale della squadra: «C’era curiosità ma anche necessità di capire come avrebbe reagito la Lazio dopo il derby e in piena emergenza. L’anima, questa squadra ce l’ha, e ha saputo dimostrarla. È stata una risposta confortante in una settimana complicata».

Tra i protagonisti inaspettati, spiccano Cataldi e Basic, due giocatori non considerati titolari fissi, ma che hanno dato un contributo determinante. Proprio il ritorno in campo di Basic, che era fuori lista a inizio stagione, potrebbe influenzare le valutazioni future del Calciomercato Lazio, aprendo nuovi scenari anche per il centrocampo. Cardone sottolinea come il gruppo abbia risposto presente nonostante le assenze pesanti, e come ci siano segnali positivi per il prosieguo del campionato.

Un altro elemento chiave è stato il gol di Castellanos, desideroso di riscatto dopo la delusione del derby. «Basta guardare come, prima di esultare, si sia preoccupato di Marusic: c’è connessione tra i giocatori, c’è spirito di squadra», ha aggiunto Cardone. Anche Dia, arrivato tra mille interrogativi, ha mostrato grande intensità e capacità di sacrificio, pressando fino all’ultimo minuto.

Alla luce di questi segnali, secondo Cardone, si apre la possibilità di una nuova fase per la Lazio, senza però dimenticare che la vittoria è arrivata contro un Genoa apparso disorientato. Tuttavia, la fiducia ritrovata, l’intesa tra i reparti e la disponibilità dei giocatori possono cambiare il volto della stagione.

Il Calciomercato Lazio, che a gennaio potrebbe vedere nuovi movimenti in entrata e in uscita, dovrà ora tener conto anche di chi ha saputo cogliere l’occasione. Se il gruppo continuerà su questa strada, per Sarri potrebbe aprirsi un secondo campionato.