Lazio, contro l’Avellino Zaccagni confermato il capitano, ma occhio a Cataldi! I dettagli

Lazio, nel match amichevole contro l’Avellino Zaccagni confermato il capitano, ma occhio a Cataldi! Tutti i dettagli

Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e numero 10 della Lazio, è tornato protagonista non solo sul campo ma anche nello spogliatoio. In occasione della sfida contro l’Avellino, valida per il terzo Memorial Sandro Criscitiello, Zaccagni ha indossato la fascia da capitano e alzato il trofeo al termine dell’incontro, suggellando il suo ritorno al centro del progetto biancoceleste.

Nel secondo tempo, come già avvenuto nel match precedente contro la Primavera, Danilo Cataldi — centrocampista romano e uomo-spogliatoio — ha preso il posto di Zaccagni come capitano, sottolineando un’alternanza che sembra dettata più dalla gestione del minutaggio che da scelte definitive. Tuttavia, i segnali emersi dopo il match lasciano intendere che lo status di Zaccagni come capitano sia stato in qualche modo confermato.

Nel post-partita di Frosinone, l’attaccante ha dichiarato: “Per me è un onore essere il capitano della Lazio. Darò tutto me stesso per la società e i tifosi. Non so niente, leggo poco. Farò quello che mi dirà la società, per me è un onore indossare la fascia. Sono contento.” Parole che trasmettono senso di responsabilità e attaccamento alla maglia, elementi fondamentali per guidare lo spogliatoio in una stagione che si preannuncia impegnativa.

Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per la sua filosofia tattica rigorosa e per il suo legame diretto con il gruppo, aveva chiarito nella presentazione di giovedì che la scelta del capitano sarebbe spettata ai giocatori. E il segnale arrivato contro l’Avellino, seppur ufficioso, indica una volontà chiara: Zaccagni sembra destinato a mantenere il ruolo.

La prova definitiva, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, arriverà nel momento in cui Zaccagni e Cataldi scenderanno in campo contemporaneamente dal primo minuto. Fino ad allora, la fascia resta saldamente sul braccio del numero 10.