La Lazio prende posizione sugli arbitri con un comunicato: l’AIA ringrazia il club biancoceleste per il sostegno in un momento delicato

Comunicato Lazio sugli arbitri, la società sottolinea rispetto e collaborazione: l’AIA risponde positivamente e ringrazia il club

La Lazio ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire la propria posizione dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri sugli arbitri. La società ha ribadito la vicinanza al movimento arbitrale italiano, sottolineando l’importanza del sostegno in questa fase di rinnovamento e cambiamento.

Le parole del club non hanno riscosso pieno consenso nell’ambiente biancoceleste, ma hanno invece trovato un riscontro positivo da parte di Antonio Zappi. Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, secondo quanto appreso da LaPresse da fonti vicine all’AIA, avrebbe espresso apprezzamento per la nota diffusa dalla Lazio.

Nella stessa giornata, Zappi ha preso parte a un incontro istituzionale che ha coinvolto il mondo arbitrale, la Figc, la Lega Serie A e i club della massima serie. Un’occasione che ha rafforzato il dialogo tra le diverse componenti del calcio italiano, in un momento delicato per la categoria arbitrale.