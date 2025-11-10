 La Lazio prende posizione sugli arbitri con un comunicato: l’AIA ringrazia il club biancoceleste per il sostegno in un momento delicato
La Lazio prende posizione sugli arbitri con un comunicato: l’AIA ringrazia il club biancoceleste per il sostegno in un momento delicato

Sarri, a fine anno cosa succederà tra il tecnico e la società? Ecco la situazione attuale

Flaminio Lazio, novità importante sul fronte dello stadio. Ecco la situazione attuale anche con Lotito

Biglietti Roma Lazio Women, al via la vendita dei tagliandi per la sfida contro i giallorossi: tutti i dettagli

Biglietti Lazio Lecce: al via la vendita dei tagliandi! I prezzi e tutti i dettagli nel comunicati del club biancoceleste

2 ore ago

Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Comunicato Lazio sugli arbitri, la società sottolinea rispetto e collaborazione: l’AIA risponde positivamente e ringrazia il club

La Lazio ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire la propria posizione dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri sugli arbitri. La società ha ribadito la vicinanza al movimento arbitrale italiano, sottolineando l’importanza del sostegno in questa fase di rinnovamento e cambiamento.

Le parole del club non hanno riscosso pieno consenso nell’ambiente biancoceleste, ma hanno invece trovato un riscontro positivo da parte di Antonio Zappi. Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, secondo quanto appreso da LaPresse da fonti vicine all’AIA, avrebbe espresso apprezzamento per la nota diffusa dalla Lazio.

Nella stessa giornata, Zappi ha preso parte a un incontro istituzionale che ha coinvolto il mondo arbitrale, la Figc, la Lega Serie A e i club della massima serie. Un’occasione che ha rafforzato il dialogo tra le diverse componenti del calcio italiano, in un momento delicato per la categoria arbitrale.

