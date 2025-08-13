Lazio, tanti auguri Joaquin Correa: il Tucu spegne 31 candeline. È un giorno speciale per un giocatore che ha lasciato il segno in biancoceleste

Una giornata speciale per un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi biancocelesti. Oggi, 13 agosto, Joaquín Correa spegne 31 candeline. L’attaccante argentino, soprannominato affettuosamente “El Tucu”, è stato uno dei protagonisti di un triennio ricco di soddisfazioni per la Prima Squadra della Capitale, e il club non ha mancato di celebrarlo, pubblicando un messaggio di auguri attraverso i propri canali ufficiali.

Arrivato a Roma nell’estate del 2018, Correa ha vestito la maglia della Lazio per tre intense stagioni, fino al 2021. Un periodo in cui ha messo in mostra tutto il suo talento, fatto di dribbling eleganti, accelerazioni improvvise e giocate di alta classe. Il suo bilancio nella Capitale parla di 117 presenze complessive tra tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions ed Europa League), impreziosite da 30 gol.

Ma al di là dei numeri, a restare impressi nella memoria dei tifosi sono i momenti decisivi e i trofei alzati al cielo. Il 2019 è stato il suo anno d’oro in biancoceleste: Correa è stato un artefice fondamentale della conquista della Coppa Italia, mettendo la sua firma indelebile sul torneo con il gol del definitivo 2-0 nella finalissima contro l’Atalanta. Un successo bissato pochi mesi dopo con la vittoria della Supercoppa italiana a Riad contro la Juventus.

Nonostante il suo percorso professionale lo abbia portato altrove, il legame con l’ambiente laziale non si è mai spezzato. In questo giorno speciale, il mondo Lazio si unisce nel ricordo delle sue magie, augurando un felice compleanno a un talento che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia recente del club. Auguri, Tucu!