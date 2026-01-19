News
Lazio Como LIVE 0-2: occasione per i padroni di casa: ci prova Cataldi
Lazio Como: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025/26. Segui il match con noi!
La Lazio e il Como si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Cesc Fàbregas nella sfida valida per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025/26. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!
CRONACA LAZIO COMO 0-2
37′ – Chance per i biancocelesti! Si addentra in area Cataldi, calcia verso la porta, ma è scoordinato nel tiro, tant’è che la palla vola in alto sopra la traversa
36′ – Animi particolarmente accesi in campo dopo il contatto tra Belahyane e Nico Paz
33′ – Dal dischetto Nico Paz calcia forte, ma trova un Provedel estremamente lucido che para in maniera meravigliosa
31′ – L’arbitro Fabbri viene chiamato all’On-Field Review, il quale dopo aver consultato il tutto fa il seguente annuncio: Taylor commette fallo sul rivale. E’ calcio di rigore
28′ – I lariani avanzano a tutto campo e mettono in seria difficoltà i ragazzi di Sarri che in un modo o nell’altro possono tirare un sospiro di sollievo. In area contatto tra Caqueret e Taylor: si va al Var per capirne la natura
24′ – Gol per il Como: Nico Paz spaziale sigla una rete importante. Un avversario manda in tilt la difesa biancoceleste, tenta il tiro, prende palla proprio l’argentino che senza pensarci due volte la indirizza in porta
21′ – Ammonizione per i lariani: ora si becca il cartellino Smolcic
20′ – Prima ammonizione della gara: a conquistare il giallo è il capitano Zaccagni. Ammonito per imprudenza durante un contatto
16′ – Vi è un contrasto tra Pellegrini e Rodriguez con quest’ultimo che si accascia a terra per qualche istante. Nessun problema per lui, si riprende a giocare
14′ – Prende campo e palleggio la squadra di Sarri! Primo tiro effettuato in porta da Cataldi, ma Butez non si fa intimidire e mura senza problemi
12′ – Provano a svegliarsi i biancocelesti con Pellegrini che si mette in mostra in area
7′ – Gila si allontana un attimo dal campo! Problemi relativi alla fasciatura sulla gamba: rientra quasi nell’immediato
5′ – I padroni di casa provano a reagire e a ricostruire l’azione a centrocampo
1′ Gol del Como – Partenza a razzo della squadra ospite che inizia a pressare i biancocelesti. Beffa la difesa della squadra di Sarri, errore letale. I lariani in vantaggio grazie a Baturina
20:45 – Fischio d’inizio allo stadio Olimpico! Via a Lazio Como
TABELLINO LAZIO COMO 0-2
GOL: 1′ Baturina (C), 24′ Nico Paz (C)
AMMONIZIONI: 20′ Zaccagni (L), 21′ Smolcic (C)
ESPULSIONI:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni (C). A disposizione: Furlanetto, Mandas, Hysaj, Dele-Bashiru, Isaksen, Lazzari, Rovella, Tavares, Provstgaard, Pedro, Noslin, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Jesus Rodriguez; Baturina. A disposizione: Moreno, Cerri, Dossena, Le Borgne, Van de Brempt, Kempf, Vigorito, Vojvoda, Kuhn, Tornqvist, Roberto, Posch, Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: FABBRI
1° ASSISTENTE: PERROTTI
2° ASSISTENTE: CAVALLINA
QUARTO UOMO: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
