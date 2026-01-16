Lazio Como, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti della prossima sfida di Serie A!

Lazio Como, attiva la vendita dei tagliandi per la sfida di lunedì 19 gennaio allo Stadio Olimpico! Le ultime sulla sfida dei capitolini

La Lazio ha comunicato ufficialmente l’avvio della vendita dei biglietti per la gara interna di Serie A Enilive contro il Como, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Per l’occasione, il club biancoceleste ha attivato anche una speciale tariffa “4 insieme”, che consente di acquistare quattro biglietti nello stesso settore a un prezzo agevolato. Per usufruire dell’iniziativa è necessario acquistare tutti e quattro i tagliandi contestualmente.

Modalità di acquisto

I biglietti sono disponibili attraverso i seguenti canali:

Online tramite il circuito Vivaticket

tramite il circuito Punti vendita Vivaticket

Negozi Lazio Style 1900 (solo per alcune tariffe agevolate)

Le tariffe Invalidi civili al 100% e Disabili in carrozzella con accompagnatore possono essere acquistate esclusivamente presso i negozi Lazio Style 1900.

Chi è in possesso della Fidelity Card Millenovecento o Eagle e non è abbonato può richiedere, anche online, il caricamento elettronico del biglietto direttamente sulla tessera. Ai biglietti acquistati online verrà applicata una commissione di servizio del 3,80%.

Riduzioni e omaggi

Ridotto Under 16 : per i nati dal 01/01/2010

: per i nati dal 01/01/2010 Omaggio Under 14 : per i nati dal 01/01/2012 accompagnati da un genitore o parente entro il 4° grado, in possesso di biglietto a pagamento. L’operazione è effettuabile solo presso i Lazio Style 1900 e il giorno gara alla biglietteria di Via Nigra

: per i nati dal 01/01/2012 accompagnati da un genitore o parente entro il 4° grado, in possesso di biglietto a pagamento. L’operazione è effettuabile solo presso i Lazio Style 1900 e il giorno gara alla biglietteria di Via Nigra Bambini nati dal 01/01/2022: ingresso gratuito senza biglietto, con documento di identità o tessera sanitaria

All’ingresso dello stadio sarà effettuato il controllo dell’identità su ogni spettatore, inclusi i minorenni: è obbligatorio esibire un documento valido.

Accessi allo Stadio Olimpico

Gli ingressi sono suddivisi per settore:

Via dei Gladiatori : Monte Mario, Tribuna d’Onore, Autorità, Hospitality

: Monte Mario, Tribuna d’Onore, Autorità, Hospitality Piazza Lauro De Bosis : Tribuna Tevere, Distinti Sud Est

: Tribuna Tevere, Distinti Sud Est Viale delle Olimpiadi : Curva Maestrelli

: Curva Maestrelli Via Nigra Stadio dei Marmi : Tribuna Disabili

: Tribuna Disabili Piazza Piero Dodi: Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Tevere

Cambio nominativo e biglietterie

È consentito il cambio nominativo per biglietti e abbonamenti (nel rispetto della tariffa), vietato invece per il settore ospiti.

Il giorno della gara, dalle 16:45, sarà attiva la biglietteria di Via Nigra – Stadio dei Marmi. Nello stesso orario verranno rilasciati anche i biglietti CONI e FIGC (fino alle 18:45).

Per l’esposizione di striscioni non censiti dall’Osservatorio, è obbligatorio inviare richiesta entro 48 ore dall’evento all’indirizzo SLO@sslazio.it.

Tutti i dettagli completi sono consultabili sui canali ufficiali della Lazio, in vista di una sfida che promette grande affluenza allo Stadio Olimpico.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, da Tóth a Mendoza: il piano per il nuovo baby del centrocampo