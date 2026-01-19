Lazio Como, l’allievo sfida il maestro: Sarri contro Fabregas vale l’Europa

Lazio Como è molto più di una sfida in panchina: Sarri e Fabregas, si ritrovano all’Olimpico con l’Europa in palio e un confronto decisivo

Lazio Como non è una partita come le altre. A chiudere la 21ª giornata di Serie A c’è una sfida che intreccia storie personali, idee di calcio e obiettivi europei. Da una parte Maurizio Sarri, tecnico esperto e identità tattica riconoscibile. Dall’altra Cesc Fabregas, ex campione del mondo, oggi allenatore rivelazione, simbolo di un calcio propositivo e coraggioso.

Maestro e allievo si ritrovano dopo la gara di andata, vinta dal Como senza troppi complimenti. Un risultato che Sarri non ha dimenticato e che rende il confronto dell’Olimpico ancora più carico di significati. I due condividono una visione simile del gioco, maturata anche nell’esperienza comune al Chelsea nella stagione 2018/19, ma declinata in modo diverso: entrambi vogliono imporre il proprio calcio, sempre e comunque.

Lazio Como e la posta in palio europea

Questa volta, però, Lazio Como va oltre il duello filosofico. In palio c’è l’Europa. Il Como, approfittando dei recenti passi falsi di Atalanta e Bologna, con una vittoria all’Olimpico potrebbe blindare il sesto posto, sinonimo di Europa League, tenendo addirittura aperto uno spiraglio per un sogno più grande. Per i lariani sarebbe un traguardo storico, costruito su un’identità chiara e su un gioco che ha convinto tutti.

Per la Lazio, invece, la gara rappresenta una sorta di ultima spiaggia. I biancocelesti non vincono in casa da due mesi e hanno bisogno dei tre punti per riagganciare la zona europea. Un successo cambierebbe il volto della stagione, mentre un passo falso renderebbe la rincorsa alle coppe decisamente più complicata.

Tra mercato, emergenze e polemiche

Sarri arriva alla sfida in un momento delicato. Oltre alle difficoltà di campo, il tecnico è nel pieno di una rivoluzione di mercato inattesa: le cessioni di Castellanos e Guendouzi, gli arrivi di Taylor e Ratkov, altri movimenti in uscita e in entrata che complicano la preparazione della partita. Anche il centrocampo è in emergenza, con il tentativo di recuperare Vecino e Dele-Bashiru appena rientrato dalla Coppa d’Africa.

Sul fronte opposto, Fabregas vive una situazione più stabile, ma non priva di pressioni. Dopo il ko contro il Milan, il tecnico spagnolo è finito nel mirino delle critiche per essere considerato “troppo giochista”. Un paradosso che certifica, però, il livello ormai raggiunto dal Como, squadra che oggi viene giudicata con aspettative da grande.

Lazio Como, insomma, è una sfida che pesa. Sul campo e fuori. Un incrocio di idee, ambizioni e futuro europeo.

