News
Lazio Como 0-3: beffa la squadra di Sarri. I lariani di Fàbregas dominano all’Olimpico
Lazio Como: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025/26. Segui il match con noi!
La Lazio e il Como si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Cesc Fàbregas nella sfida valida per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025/26. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!
CRONACA LAZIO COMO 0-3
90′ + 3′ – FINE SECONDO TEMPO: termina per 0-3 il match dell’Olimpico, con la squadra di Sarri soffocata da un Como grintoso e determinato
90′ – Il quarto uomo segnala tre minuti di recupero
89′ – Animi accesi in campo! Ammonizione in casa lariana: cartellino per Valle che spinge Rovella con furia
84′ – Altri cambi, è il turno dei padroni di casa: Dele-Bashiru rileva il neo arrivato Taylor
80′ – Doppi cambi per i ragazzi di Fàbregas: esce Nico Paz, entra Douvikas. Fuori anche Rodriguez, dentro Kuhn
79′ – A terra Sergi Roberto alquanto dolorante, gioco fermo
74′ – Ammonizione in casa lariana: Posch si becca il giallo per un fallo su Zaccagni
73′ – Altri cambi in corso: Vojvoda rileva Baturina
72′ – Bravissimo Provedel che evita lo 0-4. Su una ripresa targata “Nico Paz”, i lariani si addentrano in area e calciano, ma il portiere esce e allontana il pericolo
70′ – Palleggi continui in diverse zone del campo tra gli ospiti, i biancocelesti osservano senza riuscire a reagire come si deve
65′ – Cambi anche per i lariani: esce Caqueret, entra Sergi Roberto
64′ – Ci prova con coraggio Noslin: primo vero guizzo della sua partita che poteva essere gestito molto meglio. Si apprezza il tentativo
63′ – Cambi per la squadra di Sarri: Lazzari rileva Pellegrini
61′ – Nico Paz si accascia dolorante a terra: si rialza dopo qualche istante
57′ – Prima ammonizione in questa frazione: conquista il giallo Pellegrini per una forte trattenuta su un rivale
56′ – Noslin finisce a terra, ma per il direttore di gara non c’è nulla. Il giocatore riceve un colpo sul volto
52′ – Doppi cambi in casa biancoceleste: entrano Rovella e Isaksen, out Cataldi e Cancellieri
49′ – Terzo gol per il Como: Nico Paz in area si fa trovare pronto, gli arriva la palla dalla sinistra in maniera impeccabile, calcia all’angolino ed effettua la doppietta personale
47′ – Possesso palla dei ragazzi di Fàbregas che provano a costruire l’azione
46′ – Cambi in corso: esce Smolcic, entra Posch
INIZIO SECONDO TEMPO – Fischio di Fabbri con i lariani che battono il calcio d’inizio di questa frazione di gioco
45′ + 4′ FINE PRIMO TEMPO: Grande la squadra allenata da Fàbregas che disputa la prima frazione servendosi di un atteggiamento brillante. In difficoltà i padroni di casa, creano delle occasioni, ma non proprio al top nel sfruttarle appieno
45′ + 3′ – La compagine biancoceleste appare un tantino nervosa
45′ – Il quarto uomo segnala quattro minuti di recupero
44′ – Ci prova Zaccagniiii! Confusione in area, il classe ’95 riceve palla da Cancellieri. Cataldi si tuffa sul pallone, ma riesce a prenderlo il capitano. Deviazione che sfuma un plausibile gol
42′ – Altra ammonizione per i biancocelesti: ora è il turno di Cataldi
41′ – Ulteriore ammonizione: conquista il giallo Romagnoli
37′ – Chance per i biancocelesti! Si addentra in area Cataldi, calcia verso la porta, ma è scoordinato nel tiro, tant’è che la palla vola in alto sopra la traversa
36′ – Animi particolarmente accesi in campo dopo il contatto tra Belahyane e Nico Paz
33′ – Dal dischetto Nico Paz calcia forte, ma trova un Provedel estremamente lucido che para in maniera meravigliosa
31′ – L’arbitro Fabbri viene chiamato all’On-Field Review, il quale dopo aver consultato il tutto fa il seguente annuncio: Taylor commette fallo sul rivale. E’ calcio di rigore
28′ – I lariani avanzano a tutto campo e mettono in seria difficoltà i ragazzi di Sarri che in un modo o nell’altro possono tirare un sospiro di sollievo. In area contatto tra Caqueret e Taylor: si va al Var per capirne la natura
24′ – Gol per il Como: Nico Paz spaziale sigla una rete importante. Un avversario manda in tilt la difesa biancoceleste, tenta il tiro, prende palla proprio l’argentino che senza pensarci due volte la indirizza in porta
21′ – Ammonizione per i lariani: ora si becca il cartellino Smolcic
20′ – Prima ammonizione della gara: a conquistare il giallo è il capitano Zaccagni. Ammonito per imprudenza durante un contatto
16′ – Vi è un contrasto tra Pellegrini e Rodriguez con quest’ultimo che si accascia a terra per qualche istante. Nessun problema per lui, si riprende a giocare
14′ – Prende campo e palleggio la squadra di Sarri! Primo tiro effettuato in porta da Cataldi, ma Butez non si fa intimidire e mura senza problemi
12′ – Provano a svegliarsi i biancocelesti con Pellegrini che si mette in mostra in area
7′ – Gila si allontana un attimo dal campo! Problemi relativi alla fasciatura sulla gamba: rientra quasi nell’immediato
5′ – I padroni di casa provano a reagire e a ricostruire l’azione a centrocampo
1′ Gol del Como – Partenza a razzo della squadra ospite che inizia a pressare i biancocelesti. Beffa la difesa della squadra di Sarri, errore letale. I lariani in vantaggio grazie a Baturina
20:45 – Fischio d’inizio allo stadio Olimpico! Via a Lazio Como
TABELLINO LAZIO COMO 0-3
GOL: 1′ Baturina (C), 24′ Nico Paz (C), 49′ Nico Paz (C)
AMMONIZIONI: 20′ Zaccagni (L), 21′ Smolcic (C), 41′ Romagnoli (L), 42′ Cataldi (L), 57′ Pellegrini (L), 74′ Posch (C), 89′ Valle (C)
ESPULSIONI:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (63′ Lazzari); Belahyane, Cataldi (52′ Rovella), Taylor (84′ Dele-Bashiru); Cancellieri (52′ Isaksen), Ratkov, Zaccagni (C). A disposizione: Furlanetto, Mandas, Hysaj, Tavares, Provstgaard, Pedro, Noslin, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46′ Posch), Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret (65′ Sergi Roberto), Perrone, Da Cunha; Paz (80′ Douvikas), Jesus Rodriguez (80′ Kuhn); Baturina (73′ Vojvoda). A disposizione: Moreno, Cerri, Dossena, Le Borgne, Van de Brempt, Kempf, Vigorito, Tornqvist. Allenatore: Cesc Fàbregas
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: FABBRI
1° ASSISTENTE: PERROTTI
2° ASSISTENTE: CAVALLINA
QUARTO UOMO: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
LEGGI ANCHE: Mendoza Lazio, il giocatore è un obiettivo concreto per i biancocelesti! Le novità
News
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione dopo le partite della 21a giornata
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...
Lazio Como, sconfitta dolorosa all’Olimpico. Fischi in tutto lo stadio: le ultime
Lazio Como, i ragazzi di Maurizio Sarri cadono nella gara dell’Olimpico contro quelli di Cesc Fàbregas. Fischi dalla Curva e...
Serie A: date, orari e partite in programma nel 21° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...