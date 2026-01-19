Connect with us

Lazio Como 0-3: beffa la squadra di Sarri. I lariani di Fàbregas dominano all’Olimpico

Image Photo928855
As Roma 19/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Como / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: rigore Mattia Zaccagni

Lazio Como: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025/26. Segui il match con noi!

La Lazio e il Como si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Cesc Fàbregas nella sfida valida per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025/26. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!

CRONACA LAZIO COMO 0-3

90′ + 3′ – FINE SECONDO TEMPO: termina per 0-3 il match dell’Olimpico, con la squadra di Sarri soffocata da un Como grintoso e determinato

90′ – Il quarto uomo segnala tre minuti di recupero

89′ – Animi accesi in campo! Ammonizione in casa lariana: cartellino per Valle che spinge Rovella con furia

84′ – Altri cambi, è il turno dei padroni di casa: Dele-Bashiru rileva il neo arrivato Taylor

80′ – Doppi cambi per i ragazzi di Fàbregas: esce Nico Paz, entra Douvikas. Fuori anche Rodriguez, dentro Kuhn

79′ – A terra Sergi Roberto alquanto dolorante, gioco fermo

74′ – Ammonizione in casa lariana: Posch si becca il giallo per un fallo su Zaccagni

73′ – Altri cambi in corso: Vojvoda rileva Baturina

72′ – Bravissimo Provedel che evita lo 0-4. Su una ripresa targata “Nico Paz”, i lariani si addentrano in area e calciano, ma il portiere esce e allontana il pericolo

70′ – Palleggi continui in diverse zone del campo tra gli ospiti, i biancocelesti osservano senza riuscire a reagire come si deve

65′ – Cambi anche per i lariani: esce Caqueret, entra Sergi Roberto

64′ – Ci prova con coraggio Noslin: primo vero guizzo della sua partita che poteva essere gestito molto meglio. Si apprezza il tentativo

63′ – Cambi per la squadra di Sarri: Lazzari rileva Pellegrini

61′ – Nico Paz si accascia dolorante a terra: si rialza dopo qualche istante

57′ – Prima ammonizione in questa frazione: conquista il giallo Pellegrini per una forte trattenuta su un rivale

56′ – Noslin finisce a terra, ma per il direttore di gara non c’è nulla. Il giocatore riceve un colpo sul volto

52′ – Doppi cambi in casa biancoceleste: entrano Rovella e Isaksen, out Cataldi e Cancellieri

49′ – Terzo gol per il Como: Nico Paz in area si fa trovare pronto, gli arriva la palla dalla sinistra in maniera impeccabile, calcia all’angolino ed effettua la doppietta personale

47′ – Possesso palla dei ragazzi di Fàbregas che provano a costruire l’azione

46′ – Cambi in corso: esce Smolcic, entra Posch

INIZIO SECONDO TEMPO – Fischio di Fabbri con i lariani che battono il calcio d’inizio di questa frazione di gioco

45′ + 4′ FINE PRIMO TEMPO: Grande la squadra allenata da Fàbregas che disputa la prima frazione servendosi di un atteggiamento brillante. In difficoltà i padroni di casa, creano delle occasioni, ma non proprio al top nel sfruttarle appieno

45′ + 3′ – La compagine biancoceleste appare un tantino nervosa

45′ – Il quarto uomo segnala quattro minuti di recupero

44′ – Ci prova Zaccagniiii! Confusione in area, il classe ’95 riceve palla da Cancellieri. Cataldi si tuffa sul pallone, ma riesce a prenderlo il capitano. Deviazione che sfuma un plausibile gol

42′ – Altra ammonizione per i biancocelesti: ora è il turno di Cataldi

41′ – Ulteriore ammonizione: conquista il giallo Romagnoli

37′ – Chance per i biancocelesti! Si addentra in area Cataldi, calcia verso la porta, ma è scoordinato nel tiro, tant’è che la palla vola in alto sopra la traversa

36′ – Animi particolarmente accesi in campo dopo il contatto tra Belahyane e Nico Paz

33′ – Dal dischetto Nico Paz calcia forte, ma trova un Provedel estremamente lucido che para in maniera meravigliosa

31′ – L’arbitro Fabbri viene chiamato all’On-Field Review, il quale dopo aver consultato il tutto fa il seguente annuncio: Taylor commette fallo sul rivale. E’ calcio di rigore

28′ – I lariani avanzano a tutto campo e mettono in seria difficoltà i ragazzi di Sarri che in un modo o nell’altro possono tirare un sospiro di sollievo. In area contatto tra Caqueret e Taylor: si va al Var per capirne la natura

24′ – Gol per il Como: Nico Paz spaziale sigla una rete importante. Un avversario manda in tilt la difesa biancoceleste, tenta il tiro, prende palla proprio l’argentino che senza pensarci due volte la indirizza in porta

21′ – Ammonizione per i lariani: ora si becca il cartellino Smolcic

20′ – Prima ammonizione della gara: a conquistare il giallo è il capitano Zaccagni. Ammonito per imprudenza durante un contatto

16′ – Vi è un contrasto tra Pellegrini e Rodriguez con quest’ultimo che si accascia a terra per qualche istante. Nessun problema per lui, si riprende a giocare

14′ – Prende campo e palleggio la squadra di Sarri! Primo tiro effettuato in porta da Cataldi, ma Butez non si fa intimidire e mura senza problemi

12′ – Provano a svegliarsi i biancocelesti con Pellegrini che si mette in mostra in area

7′ – Gila si allontana un attimo dal campo! Problemi relativi alla fasciatura sulla gamba: rientra quasi nell’immediato

5′ – I padroni di casa provano a reagire e a ricostruire l’azione a centrocampo

1′ Gol del Como – Partenza a razzo della squadra ospite che inizia a pressare i biancocelesti. Beffa la difesa della squadra di Sarri, errore letale. I lariani in vantaggio grazie a Baturina

20:45 – Fischio d’inizio allo stadio Olimpico! Via a Lazio Como

TABELLINO LAZIO COMO 0-3

GOL: 1′ Baturina (C), 24′ Nico Paz (C), 49′ Nico Paz (C)

AMMONIZIONI: 20′ Zaccagni (L), 21′ Smolcic (C), 41′ Romagnoli (L), 42′ Cataldi (L), 57′ Pellegrini (L), 74′ Posch (C), 89′ Valle (C)

ESPULSIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (63′ Lazzari); Belahyane, Cataldi (52′ Rovella), Taylor (84′ Dele-Bashiru); Cancellieri (52′ Isaksen), Ratkov, Zaccagni (C). A disposizione: Furlanetto, Mandas, Hysaj, Tavares, Provstgaard, Pedro, Noslin, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46′ Posch), Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret (65′ Sergi Roberto), Perrone, Da Cunha; Paz (80′ Douvikas), Jesus Rodriguez (80′ Kuhn); Baturina (73′ Vojvoda). A disposizione: Moreno, Cerri, Dossena, Le Borgne, Van de Brempt, Kempf, Vigorito, Tornqvist. Allenatore: Cesc Fàbregas

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: FABBRI

1° ASSISTENTE: PERROTTI

2° ASSISTENTE: CAVALLINA

QUARTO UOMO: FELICIANI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARESCA

Related Topics:

