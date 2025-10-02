Lazio, Cataldi mette Nesta nel mirino: assalto a un record speciale. Il centrocampista biancoceleste va verso una maglia da titolare anche col Torino

Da uomo in bilico a leader imprescindibile. La favola di Danilo Cataldi è la storia di un legame profondo con la maglia della Lazio, un filo che non si è mai spezzato, nemmeno dopo un anno passato lontano da Roma. Rientrato in estate con un futuro tutto da scrivere, il centrocampista si è ritrovato, per necessità e per merito, a essere il cuore pulsante di una squadra in piena emergenza.

Contro il Torino, sabato, guiderà per la seconda partita consecutiva un centrocampista decimato, ma la sfida contro i granata avrà per lui un sapore ancora più speciale. Prima del fischio d’inizio, infatti, il club lo premierà per il prestigioso traguardo delle 250 presenze in biancoceleste. Un cerchio che si chiude, in un incrocio quasi poetico con il destino: proprio contro il Torino, il 15 gennaio 2015, un giovanissimo Cataldi faceva il suo esordio in Serie A con l’aquila sul petto.

Quella di sabato sarà la sua presenza numero 251, una cifra che lo avvicina a un record storico. Con questa partita, Cataldi si porterà a sole dieci lunghezze di distanza da Alessandro Nesta, che al momento detiene il primato di presenze per un giocatore romano nella storia della Lazio. Un traguardo che sembra a portata di mano e che lo proietterebbe di diritto nell’Olimpo delle bandiere del club.

In un momento di crisi profonda, in cui la squadra ha un disperato bisogno di punti di riferimento, la Lazio si aggrappa al suo prodotto del vivaio. Un leader silenzioso, un ragazzo cresciuto a Formello che, dopo un lungo viaggio, è tornato a casa per prendersi la sua Lazio sulle spalle e inseguire la storia.