Lazio, super Castellanos col Verona: ma il Taty deve esaudire l’ultimo desiderio di Sarri che lo vuole bomber

La notte dell’Olimpico contro il Verona non è servita solo a scacciare i fantasmi della brutta sconfitta di Como, ma ha anche acceso definitivamente i riflettori sul talento di Taty Castellanos. L’attaccante argentino è stato il protagonista assoluto del secco 4-0 con cui la Lazio ha travolto gli avversari, rispondendo sul campo alle critiche dopo un avvio di stagione complicato.

La risposta ai mugugni

Dopo un pre-campionato avaro di soddisfazioni e il gol annullato per fuorigioco millimetrico nella prima giornata, i mugugni intorno a Castellanos si erano fatti insistenti. La sua risposta, come riporta Il Corriere dello Sport, è stata da campione: una prestazione totale, fatta di sacrificio, un gol di testa e due assist. A rubare la scena è stata soprattutto la giocata che ha mandato in porta Zaccagni: una geniale e audace rabona che ha mandato in visibilio il pubblico e i compagni, a coronamento di una serata perfetta in cui si è finalmente sbloccato.

Un repertorio da campione, ma ora servono i numeri

Nonostante la prodezza, Maurizio Sarri in conferenza stampa ha tenuto alta l’asticella, esprimendo il desiderio che il suo attaccante trovi la via della rete con più continuità, senza limitarsi solo ai “gol belli”. Effettivamente, nei suoi due anni alla Lazio, Castellanos ha già regalato perle di rara bellezza: dalla spettacolare sforbiciata contro il Genoa lo scorso aprile, alla memorabile doppietta al Nizza in Europa League, passando per quella rifilata alla Juventus in Coppa Italia. Il repertorio tecnico è vasto e indiscutibile. Adesso la sfida per l’argentino è trasformare i lampi di genio in una costante, esaudendo il desiderio del suo allenatore: segnare, segnare ancora di più per diventare un bomber totale.