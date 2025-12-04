Lazio, Castellanos pronto a scrivere la storia della squadra biancoceleste. Ecco cosa si prospetta!

Lazio-Milan, Castellanos contro Leao: Argentina e Portogallo si sfidano all’Olimpico

La sfida tra Lazio e Milan all’Olimpico accende i riflettori su un duello affascinante: Taty Castellanos contro Rafael Leao, due interpreti diversi ma entrambi decisivi per gli equilibri delle rispettive squadre. La Lazio, che cerca continuità e risposte importanti, ritrova finalmente il suo attaccante argentino dopo un lungo stop, mentre il Milan può contare su un Leao in crescita costante.

Castellanos è tornato in campo proprio a San Siro, nel match di campionato di sabato scorso, dopo due mesi di assenza forzata. I minuti disputati al Meazza hanno permesso al centravanti biancoceleste di riprendere confidenza con il ritmo gara, un dettaglio fondamentale in vista di Lazio-Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri starebbe valutando seriamente l’ipotesi di schierarlo dal primo minuto, consapevole che la presenza del Taty dona alla Lazio un peso offensivo diverso e una fisicità determinante nelle battaglie contro difese strutturate come quella rossonera.

Sul fronte opposto, Leao arriva alla sfida dell’Olimpico in una condizione decisamente migliore rispetto al collega argentino. Il portoghese aveva accusato un infortunio al soleo del polpaccio destro a metà agosto, ma il lavoro intenso svolto a Milanello lo ha riportato rapidamente al top. Con 5 gol segnati in campionato e una leadership offensiva sempre più evidente, Leao è diventato il perno dell’attacco rossonero. Proprio lui, nell’ultima sfida tra Milan e Lazio, ha firmato il gol decisivo, confermando la sua capacità di spaccare le partite grazie alla sua velocità e alla nuova interpretazione del ruolo di punta centrale.

La trasformazione tattica del portoghese è ormai evidente: Allegri ha insistito nel renderlo un riferimento più interno, e Leao sta rispondendo con prestazioni di grande qualità. La Lazio, però, spera che la spinta dell’Olimpico e il ritorno di Castellanos possano riequilibrare la sfida. Sarri sa che il duello tra i due attaccanti potrebbe indirizzare l’intera partita.

In un match che vale molto per entrambe, sarà proprio questo confronto – Argentina contro Portogallo – a infiammare l’Olimpico e a determinare le sorti della Lazio.

