Lazio, Castellanos o Dia? L’attuale borsino di Sarri sulla scelta dell’attaccante titolare nel 4-3-3 disegnato dal tecnico

Taty o Dia? Dia o Taty? A poche settimane dall’esordio in campionato contro il Como, in casa Lazio resta un “dubbio esistenziale” su chi sarà il centravanti titolare di Maurizio Sarri. La competizione tra Taty Castellanos e Boulaye Dia è più aperta che mai, con il tecnico che valuta attentamente due profili con caratteristiche molto diverse per guidare l’attacco del suo 4-3-3.

Castellanos, più regista offensivo che bomber

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’argentino era partito in vantaggio nelle gerarchie iniziali, anche perché Dia ha saltato qualche giorno di preparazione per un problema alla caviglia. Taty Castellanos è un attaccante che sa giocare a calcio, crea spazi e vede linee di passaggio, come dimostra l’azione del gol di Zaccagni contro il Galatasaray. Tuttavia, mostra dei limiti come unica punta: non è un “killer” d’area di rigore e soffre le marcature strette, trovandosi più a suo agio quando può svariare e dialogare con un compagno, come faceva con lo stesso Dia nel 4-2-3-1 di Baroni.

Dia, il finalizzatore che si adatta meglio al sarrismo

Proprio per le difficoltà di Castellanos come terminale unico, le quotazioni di Boulaye Dia sono in netta crescita. L’attaccante senegalese, come scrive il quotidiano, si adatta forse meglio alle esigenze del gioco di Sarri. È meno elegante del compagno, ma più potente, vede meglio la porta ed è un finalizzatore più puro. Il suo ingresso contro il Galatasaray ha aggiunto peso e pericolosità all’attacco biancoceleste, dando l’impressione di poter risolvere la partita da solo.

La scelta di Sarri: una staffetta basata su forma e avversario

La sensazione è che Sarri, almeno inizialmente, non stabilirà una gerarchia fissa. Il tecnico li alternerà, basando la sua scelta di partita in partita sulla condizione fisica dei due e sulle caratteristiche dell’avversario. Non conta solo la titolarità, ma la capacità di essere decisivi, anche nell’ultima mezz’ora. Se la Lazio avrà bisogno di più concretezza e gol, Dia è pronto a effettuare il sorpasso definitivo su Castellanos.