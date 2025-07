Rivali Lazio, Casano sicuro: «Secondo me il tricolore lo vincerà assolutamente quella squadra» - Lazio News 24

Lazio osserva, Casano incorona la Roma: «Scudetto con tre giornate d’anticipo». Le parole

Mentre la Lazio continua a costruire con pazienza la propria rosa in vista della stagione 2025/2026, le dichiarazioni di Oddo Casano, noto cronista sportivo, accendono il dibattito cittadino. Intervenuto ai microfoni di Rete Sport, Casano si è espresso con toni entusiastici sulle possibilità della Roma nella corsa allo scudetto, in base alla campagna acquisti estiva. Le sue parole non sono passate inosservate, soprattutto nell’ambiente biancoceleste, dove i paragoni con i rivali giallorossi sono inevitabili.

Secondo Casano, la Roma avrebbe tutte le carte in regola per dominare il prossimo campionato. «Se la formazione dell’anno prossimo fosse questa: Svilar in porta, difesa con Ghilardi, Mancini e Ndicka, Wesley e Angelino sulle fasce, centrocampo con El Aynaoui e Koné, Paixao e Dybala sulla trequarti e Ferguson in attacco… secondo me sarà scudetto con tre giornate d’anticipo», ha dichiarato.

Queste affermazioni, cariche di fiducia, hanno inevitabilmente generato reazioni tra i tifosi della Lazio, che osservano con attenzione sia il mercato della Roma sia quello del proprio club. I sostenitori biancocelesti si interrogano sulla reale distanza tra le due squadre, anche alla luce delle mosse di mercato operate finora.

La Lazio, dal canto suo, punta su una filosofia diversa: solidità, equilibrio finanziario e un progetto tecnico che guarda alla continuità e alla crescita di gruppo. Il club biancoceleste ha già registrato un forte entusiasmo da parte del pubblico, testimoniato dalle oltre 26.000 tessere sottoscritte nella campagna abbonamenti, e confida nel lavoro di Maurizio Sarri per competere ad alti livelli anche nella prossima stagione.

Nel calcio romano, il confronto tra Roma e Lazio è inevitabile, soprattutto in momenti come questo, in cui le aspettative si fondono con l’orgoglio e l’identità. Mentre Casano si espone prevedendo un trionfo giallorosso, la Lazio continua a lavorare sotto traccia, pronta a stupire ancora una volta. Il derby della Capitale, si sa, non si gioca solo sul campo, ma anche sulle dichiarazioni, sui pronostici e sul clima che si respira in città.

Resta da vedere se i proclami si trasformeranno in realtà o se, ancora una volta, sarà la Lazio a prendersi la scena.