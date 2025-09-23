Lazio, campagna abbonamenti riaperta: i primi dati sui nuovi sottoscritti. Lotito sperava in un derby trionfare per accendere la miccia

In un momento di profonda delusione e criticità, la Lazio lancia un segnale e chiama a raccolta il suo popolo. All’indomani della cocente sconfitta nel derby della Capitale, il club ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Un’iniziativa a sorpresa, una finestra di poco più di tre giorni, partita ieri a mezzogiorno e che si chiuderà giovedì 25 settembre alle 23:59.

L’obiettivo è duplice: da un lato, dare un’altra opportunità ai ritardatari di assicurarsi un posto fisso all’Olimpico; dall’altro, provare a dare una scossa all’ambiente, cercando di trasformare la rabbia per la stracittadina in un moto d’orgoglio e di appartenenza. Si riparte dalla solida base estiva di 29.163 abbonati, con il sogno di inseguire il record dell’era Lotito, fissato a 30.333 tessere.

Tuttavia, la partenza di questa seconda fase, come riporta Il Messaggero, è stata a dir poco tiepida. Nelle prime ore di vendita si è registrato appena un centinaio di nuovi abbonamenti sottoscritti. Un dato che non sorprende: il peso della sconfitta nel derby è un fardello emotivo che inevitabilmente frena l’entusiasmo. La rabbia per il risultato e le preoccupazioni per l’emergenza infortuni e un avvio di stagione deludente rendono la rincorsa al record una missione quasi impossibile.

La società ha lanciato il suo appello, chiedendo un atto di fede nel momento più difficile. Ora la palla passa ai tifosi: prevarrà l’amarezza per un derby perso o l’amore incondizionato per la maglia? La risposta arriverà giovedì sera e darà una misura chiara del morale della piazza biancoceleste.