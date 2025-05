Lazio, calo drastico di incassi dopo la mancata qualificazione alle coppe europee: la situazione dei biancocelesti

Lazio, problemi per i capitolini in vista della prossima stagione: ecco quanto guadagneranno i biancocelesti nel prossimo campionato

La stagione è finita e la Serie A ha proclamato i propri verdetti. In particolare c’è stata la sentenza sulla Lazio la quale, stando alle parole dell’edizione odierna de il Corriere dello Sport in tre anni la è passata dai 70 milioni della Champions ai 30 dell’Europa League allo zero di questa stagione. Una situazione piuttosto complicata per i capitolini che dovranno stare molto attenti alle uscite.

Ora bisognerà attendere quindi il rinnovo di Pedro, il miglior giocatore della stagione biancoceleste e che anche contro il Lecce è stato l’ultimo a mollare. La società premierà lo spagnolo per le sue prestazioni alzando i 2.2 milioni che percepisce? Staremo a vedere.