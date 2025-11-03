Lazio Cagliari: nel centrocampo biancoceleste può tornare Vecino? Due posti per tre, ma per l’uruguaiano sarebbe un ritorno da titolare che manca da quasi 200 giorni

Lazio Cagliari: nel centrocampo biancoceleste può tornare Vecino? L’uruguaiano verso il ritorno da titolare che manca da quasi 200 giorni

Manca sempre meno al ritorno dal primo minuto di Matías Vecino. Il centrocampista uruguaiano, classe 1991, è pronto a riprendersi un posto nell’undici titolare della Lazio dopo un lungo periodo di inattività. Come riportato da Il Messaggero, sono infatti 169 i giorni trascorsi dalla sua ultima partita giocata dall’inizio, datata 18 maggio, quando la squadra biancoceleste affrontò l’Inter di Simone Inzaghi.

Negli ultimi incontri, Maurizio Sarri ha gestito con cautela il suo rientro, aumentandone gradualmente il minutaggio: 15 minuti a Bergamo, 22 contro la Juventus e 32 a Pisa. Ora, però, Vecino sembra pronto per tornare tra i titolari, magari già questa sera all’Olimpico contro il Cagliari, nel match che chiuderà la decima giornata di Serie A.

Vecino scalpita: “recuperato” per dare equilibrio

Il tecnico toscano vede in Vecino un giocatore prezioso per equilibrio, fisicità e capacità di inserimento, qualità che la Lazio ha spesso faticato a ritrovare in questa prima parte di stagione. L’uruguaiano, che era rimasto ai margini nelle prime settimane, ha lavorato duramente per tornare in condizione e ora rappresenta una seria candidatura per una maglia dal primo minuto.

Ballottaggi aperti a centrocampo

Con Danilo Cataldi sicuro del posto in regia, restano due maglie per tre interpreti: Basic, Guendouzi e, appunto, Vecino. Il croato ex Milan chiede la conferma dopo le buone prove offerte contro Atalanta e Pisa, mentre il francese — arrivato in estate dal Marsiglia — sta vivendo un momento di flessione, apparendo in difficoltà sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Sarri deciderà soltanto nelle ultime ore, ma una cosa è certa: Vecino è tornato. E dopo oltre cinque mesi di attesa, il suo rientro tra i titolari potrebbe rappresentare una spinta importante per la Lazio in un momento in cui servono esperienza e concretezza per ritrovare continuità di risultati.