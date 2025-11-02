Lazio Cagliari, le probabili formazioni per la sfida di Serie A dell’Olimpico: ecco le scelte di Sarri e Pisacane, le ultimissime

Lazio Cagliari, le probabili formazioni della sfida di Serie A: all’Olimpico le scelte di Sarri e Pisacane, le ultime novità

La decima giornata si chiude con Lazio–Cagliari. Dopo lo spento 0-0 contro il Pisa, i biancocelesti cercano riscatto davanti al proprio pubblico.

Maurizio Sarri deve ancora rinunciare agli infortunati Nuno Tavares, Castellanos, Cancellieri e Rovella, ma ritrova almeno Hysaj in panchina. In difesa, davanti a Provedel, è previsto un cambio: Lazzari al posto di Pellegrini, con Gila, Romagnoli e Marusic a completare il reparto. A centrocampo Cataldi e Guendouzi vanno verso la conferma, mentre Vecino insidia Basic per l’ultima maglia disponibile: il croato resta leggermente favorito. In attacco spazio sulle fasce a Isaksen e Zaccagni, mentre al centro resta aperto il ballottaggio tra Dia, Pedro e Noslin, con l’ex Salernitana in vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Idrissi, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Zappa; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All.: Pisacane.

