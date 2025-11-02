 Lazio Cagliari, le probabili formazioni per la sfida di Serie A dell'Olimpico: ecco le scelte di Sarri e Pisacane, le ultimissime
Connect with us

News

Lazio Cagliari, le probabili formazioni per la sfida di Serie A dell'Olimpico: ecco le scelte di Sarri e Pisacane, le ultimissime

News

Lazio Cagliari, il ritorno all’Olimpico davanti a 40 mila tifosi: Sarri cerca il riscatto e il club ricorda il gol di Felipe Anderson del 2016 - VIDEO

Hanno Detto News

Fiore sulla Lazio di Sarri: «Sta facendo anche lo psicologo, la squadra ha bisogno di questa cosa per ripartire! Momento delicato»

News

Lazio Cagliari, dove vederla? Streaming LIVE e diretta tv della decima giornata di campionato dei biancocelesti. Tutti i dettagli

News

Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per il match dell'Olimpico contro il Cagliari: c'è un grande ritorno in difesa, out Rovella e Castellanos. La lista completa

News

Lazio Cagliari, le probabili formazioni per la sfida di Serie A dell’Olimpico: ecco le scelte di Sarri e Pisacane, le ultimissime

Lazio news 24

Published

2 minuti ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Cagliari, le probabili formazioni della sfida di Serie A: all’Olimpico le scelte di Sarri e Pisacane, le ultime novità

La decima giornata si chiude con Lazio–Cagliari. Dopo lo spento 0-0 contro il Pisa, i biancocelesti cercano riscatto davanti al proprio pubblico.

Maurizio Sarri deve ancora rinunciare agli infortunati Nuno Tavares, Castellanos, Cancellieri e Rovella, ma ritrova almeno Hysaj in panchina. In difesa, davanti a Provedel, è previsto un cambio: Lazzari al posto di Pellegrini, con Gila, Romagnoli e Marusic a completare il reparto. A centrocampo Cataldi e Guendouzi vanno verso la conferma, mentre Vecino insidia Basic per l’ultima maglia disponibile: il croato resta leggermente favorito. In attacco spazio sulle fasce a Isaksen e Zaccagni, mentre al centro resta aperto il ballottaggio tra Dia, Pedro e Noslin, con l’ex Salernitana in vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Idrissi, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Zappa; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All.: Pisacane.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

News

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri
Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri
News2 minuti ago

Lazio Cagliari, le probabili formazioni per la sfida di Serie A dell’Olimpico: ecco le scelte di Sarri e Pisacane, le ultimissime

Lazio Cagliari, le probabili formazioni della sfida di Serie A: all’Olimpico le scelte di Sarri e Pisacane, le ultime novità...
Felipe Anderson Felipe Anderson
News2 ore ago

Lazio Cagliari, il ritorno all’Olimpico davanti a 40 mila tifosi: Sarri cerca il riscatto e il club ricorda il gol di Felipe Anderson del 2016 – VIDEO

Lazio Cagliari, domani sera la sfida al Cagliari per chiudere la decima giornata: grande attesa per il match e tuffo...
Stefano Fiore Stefano Fiore
Hanno Detto2 ore ago

Fiore sulla Lazio di Sarri: «Sta facendo anche lo psicologo, la squadra ha bisogno di questa cosa per ripartire! Momento delicato»

Fiore sulla Lazio di Sarri. Intercettato alla Mediolanum Padel Cup, l’ex centrocampista biancoceleste ha commentato l’avvio di stagione Tornato in...

video

marchisio marchisio
Hanno Detto1 settimana ago

Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO

Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.