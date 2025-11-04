Lazio Cagliari, Provstgaard festeggia vittoria e prestazione sui social. Il difensore manda un messaggio chiaro ai tifosi biancocelesti! Ecco quale

Lazio Cagliari, Provstgaard festeggia vittoria e prestazione sui social. Il difensore manda un messaggio chiaro ai tifosi biancocelesti!

La Lazio ritrova la vittoria e si avvicina a tre punti dalla zona Europa dopo il 2-0 inflitto al Cagliari di Fabio Pisacane. Un successo che porta aria fresca a Formello, soprattutto dopo l’amarissimo pareggio contro il Pisa. La squadra di Maurizio Sarri ha messo in scena una prestazione solida dal punto di vista difensivo, aggiungendo qualità e concretezza in fase offensiva, con Zaccagni e Isaksen protagonisti assoluti della partita, grazie a due reti di pregevole fattura.

Una delle note più positive della serata è stata la prestazione di Oliver Provstgaard, subentrato all’intervallo a causa di un indurimento del flessore di Alessio Romagnoli. Il difensore danese ha saputo rispondere alla chiamata con una performance solida e disciplinata, mostrando ottime qualità sia nelle palle alte che negli interventi difensivi. Provstgaard ha dato il suo contributo senza far rimpiangere Romagnoli, dimostrando di poter essere una risorsa importante anche in un momento delicato.

Dopo la partita, Provstgaard ha commentato la vittoria sui social, descrivendo la mentalità della squadra come fondamentale per raggiungere obiettivi importanti: “Mentalità” è la parola che ha usato per riassumere lo spirito che ha permeato lo spogliatoio biancoceleste, pronto a lottare per risalire la classifica. La solidità difensiva e l’atteggiamento positivo sono gli ingredienti che Sarri vuole continuare a sfruttare per cercare di ritagliarsi un posto in Europa.

Il suo post: