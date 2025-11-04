 Lazio Cagliari, Provstgaard festeggia vittoria e prestazione
Connect with us

News

Lazio Cagliari, Provstgaard festeggia vittoria e prestazione sui social. Il difensore manda un messaggio chiaro ai tifosi biancocelesti! Ecco quale

News

Umbro Lazio, ritorno nostalgico: arriva la nuova capsule dedicata al tifoso dal titolo "The 12th Man" e che celebra la storia biancoceleste

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, il retroscena su Pavlovic! Ora pilastro rossonero era un obiettivo di mercato di Tare già ai tempi dei biancocelesti!

News

Convocati Montenegro, la decisione del ct Mirko Vucinic su Marusic! Le scelte del tecnico sui convocati per Gibilterra e Croazia

News

Convacati Danimarca, le scelte di Riemer e la decisione su Isaksen per i match contro Bielorussia e Scozia!

News

Lazio Cagliari, Provstgaard festeggia vittoria e prestazione sui social. Il difensore manda un messaggio chiaro ai tifosi biancocelesti! Ecco quale

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Provstgaard
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Oliver Provstgaard

Lazio Cagliari, Provstgaard festeggia vittoria e prestazione sui social. Il difensore manda un messaggio chiaro ai tifosi biancocelesti!

La Lazio ritrova la vittoria e si avvicina a tre punti dalla zona Europa dopo il 2-0 inflitto al Cagliari di Fabio Pisacane. Un successo che porta aria fresca a Formello, soprattutto dopo l’amarissimo pareggio contro il Pisa. La squadra di Maurizio Sarri ha messo in scena una prestazione solida dal punto di vista difensivo, aggiungendo qualità e concretezza in fase offensiva, con Zaccagni e Isaksen protagonisti assoluti della partita, grazie a due reti di pregevole fattura.

Una delle note più positive della serata è stata la prestazione di Oliver Provstgaard, subentrato all’intervallo a causa di un indurimento del flessore di Alessio Romagnoli. Il difensore danese ha saputo rispondere alla chiamata con una performance solida e disciplinata, mostrando ottime qualità sia nelle palle alte che negli interventi difensivi. Provstgaard ha dato il suo contributo senza far rimpiangere Romagnoli, dimostrando di poter essere una risorsa importante anche in un momento delicato.

Dopo la partita, Provstgaard ha commentato la vittoria sui social, descrivendo la mentalità della squadra come fondamentale per raggiungere obiettivi importanti: “Mentalità” è la parola che ha usato per riassumere lo spirito che ha permeato lo spogliatoio biancoceleste, pronto a lottare per risalire la classifica. La solidità difensiva e l’atteggiamento positivo sono gli ingredienti che Sarri vuole continuare a sfruttare per cercare di ritagliarsi un posto in Europa.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Il suo post:

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.