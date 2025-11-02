Lazio Cagliari, Dia parla alla vigilia: «Arriviamo pronti, abbiamo lavorato bene dopo il Pisa. La vittoria contro la Juve ci ha dato entusiasmo»

Lazio Cagliari, l’attaccante dei biancocelesti Boulaye Dia ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida di Serie A

Nel match program di Lazio Cagliari trova spazio un’intervista a Boulaye Dia, realizzata dai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Le sue parole:

PAROLE – «Arriviamo pronti, abbiamo lavorato bene dopo il Pisa. Giochiamo in casa, la vittoria contro la Juve ci ha regalato entusiasmo e dobbiamo continuare cosi. Ci aspetta una gara difficile, il Cagliari dietro è solido e concede poco o niente. I rossoblu lottano per la salvezza e cercano punti: sarà importante iniziare bene per sbloccarla subito. »

POCHI GOL – «Cerchiamo sempre di trovare soluzioni e portare più pericoli possibili nell’area avversaria, cosa che in questo momento ci sta mancando. Dobbiamo riuscire a trovare di più la porta, a partire da noi attaccanti»

COME STAI? – «Non mi sono tirato indietro, dando sempre la mia disponibilità nonostante un piccolo problema alla caviglia. Spero di giocare di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere partite»

COPPA D’AFRICA – «Competizione importante, peccato solo che capiti durante la stagione. Adesso però devo pensare alla Lazio, poi a dicembre vedremo cosa accadrà con il Senegal».

