Lazio Cagliari ha anche un po’ di derby: nei sardi tre ex della Capitale pronti a sfidare i biancocelesti! Ecco chi sono

Lazio Cagliariunedì sera all’Olimpico tre giocatori dal passato romano: tra ex Lazio, ex Roma e tifosi laziali, sfida dal sapore speciale

Da Roma a Cagliari, e ora di nuovo verso la Capitale. Il viaggio di Mattia Felici, Michael Folorunsho e Luca Mazzitelli è cominciato tra le vie del Colosseo ed è approdato in Sardegna, dove i tre sono diventati punti di riferimento nel progetto tecnico di Fabio Pisacane. Lunedì sera, però, il destino li riporterà all’Olimpico, per affrontare la Lazio in un match che per loro avrà un significato particolare.

Come riportato da L’Unione Sarda, tutti e tre hanno un legame diretto con la Capitale e con le sue due anime calcistiche, laziali e romaniste. Per Felici, esterno offensivo classe 2001 e protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Cagliari, sarà una sfida dal sapore doppio: cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, non ha mai nascosto la sua tifoseria giallorossa, un contrasto che rende la partita di lunedì ancora più particolare.

Folorunsho il più “laziale” del gruppo

Diverso il caso di Michael Folorunsho, centrocampista potente e carismatico, uno dei migliori in campo nelle ultime uscite del Cagliari. Nato e cresciuto a Roma, è un grande tifoso della Lazio, una passione che ha sempre raccontato con orgoglio. Per lui, tornare all’Olimpico sarà un’emozione speciale: affronterà la squadra del cuore, ma questa volta da avversario, con la voglia di confermarsi protagonista anche in Sardegna.

Mazzitelli, l’ex romanista silenzioso

Infine Luca Mazzitelli, regista classe 1995 e leader tecnico dei rossoblù, è cresciuto nelle giovanili della Roma, anche se pubblicamente non ha mai preso posizione sulla propria fede calcistica. Il centrocampista, arrivato a Cagliari per portare esperienza e qualità, affronterà i biancocelesti con motivazioni personali forti, consapevole che una vittoria all’Olimpico darebbe una spinta enorme alla squadra di Pisacane.

Per tutti e tre, quella contro la Lazio non sarà solo una partita di campionato, ma un ritorno a casa, un derby dei sentimenti che intreccia passato, presente e ambizione.