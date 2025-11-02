Lazio, contro il Cagliari un crollo inaspettato delle presente all’Olimpico: i numeri non sorridono. I motivi di questo calo improvviso

Lazio, crollo di presenze all’Olimpico dopo la Juve: attesi solo 35.000 spettatori contro il Cagliari. Una situazione davvero inaspettata.

Dopo la straordinaria risposta del pubblico biancoceleste nel big match contro la Juventus, con oltre 55.000 tifosi presenti sugli spalti dello stadio Olimpico, la Lazio si prepara a vivere un lunedì sera decisamente più silenzioso. Per la sfida contro il Cagliari, infatti, i numeri relativi alla prevendita dei biglietti non lasciano spazio all’entusiasmo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla giornata di ieri risultavano venduti appena 4.000 biglietti, a cui si aggiungono i 29.918 abbonati stagionali e circa 1.000 possessori del “Pack 3”, la formula che includeva anche la gara con la Juventus e il prossimo impegno casalingo contro il Lecce. In totale, quindi, si stima che contro i sardi saranno circa 35.000 gli spettatori presenti sugli spalti, un dato nettamente inferiore rispetto all’ultima esibizione della squadra di Maurizio Sarri.

Un calo così marcato può essere spiegato da diversi fattori. Prima di tutto, il minor richiamo dell’avversario: la sfida con la Juventus rappresenta da sempre una delle partite più attese della stagione per i tifosi della Lazio, mentre l’incontro con il Cagliari, almeno sulla carta, suscita meno interesse. Inoltre, la giornata e l’orario non aiutano: giocare di lunedì sera comporta inevitabilmente difficoltà logistiche per molti sostenitori, specie per chi proviene da fuori Roma.

Un altro elemento da considerare è l’assenza del grande numero di tifosi ospiti, che contro i bianconeri avevano contribuito ad alzare notevolmente il dato complessivo degli spettatori. Il settore ospiti del Cagliari, invece, difficilmente sarà pieno, data la distanza e la collocazione dell’incontro nel calendario.

Nonostante ciò, la società biancoceleste spera che i tifosi rispondano con calore anche in questa occasione. La Lazio ha bisogno del sostegno del proprio pubblico per ritrovare continuità di risultati in campionato, dove l’obiettivo resta la zona europea. Il club, consapevole del calo di presenze, sta valutando nuove iniziative per incentivare l’affluenza all’Olimpico, tra promozioni sui biglietti e pacchetti dedicati alle famiglie.

Il dato definitivo sarà noto solo a ridosso del match, ma la sensazione è che la Lazio dovrà affrontare il Cagliari davanti a spalti semivuoti, in un contrasto evidente con la cornice spettacolare vista contro la Juventus.