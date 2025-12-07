Lazio Bologna, all’Olimpico tutti in piedi per Immobile nel prepartita! Omaggio ed emozioni per l’ex capitano biancoceleste, oggi attaccante del Bologna

Lazio Bologna, all’Olimpico tutti in piedi per Immobile nel prepartita! Il tributo per il ritorno dell’ex capitano biancoceleste a Roma

Il popolo laziale ha reso omaggio a Ciro Immobile, tornato per la prima volta allo Stadio Olimpico da avversario in occasione di Lazio Bologna. L’ex capitano biancoceleste, oggi attaccante rossoblù, è stato accolto con un affetto travolgente dalla sua vecchia casa sportiva.

Durante il riscaldamento pre-partita, Immobile si è avvicinato alla Curva Nord, raccogliendo l’abbraccio caloroso dei tifosi. Visibilmente emozionato, il centravanti ha ascoltato i cori che la curva gli ha dedicato, un tributo che testimonia l’impronta indelebile lasciata nei cuori dei sostenitori biancocelesti.

La Curva Nord ha inoltre esposto tre striscioni eloquenti. Il primo, rivolto alla società, recitava:

«Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia».

Gli altri due erano invece dedicati direttamente a Immobile:

«Bentornato Ciro» e «In fondo all’anima per sempre tu».

A completare il momento carico di emozione, al termine del riscaldamento Mattia Zaccagni ha consegnato a Immobile un omaggio ufficiale della Lazio: una maglia biancoceleste con il suo iconico numero 17, simbolo del legame indissolubile tra il bomber e la sua ex squadra.

Un ritorno da brividi, che conferma ancora una volta come Ciro Immobile resti una delle figure più amate della storia recente della Lazio.