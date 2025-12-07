 Lazio Bologna, all'Olimpico tutti in piedi per Immobile!
Connect with us

News

Lazio Bologna, all'Olimpico tutti in piedi per Immobile nel prepartita! Omaggio ed emozioni per l'ex capitano biancoceleste, oggi attaccante del Bologna

News

Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A

News

Lazio Bologna 1-1: Odgaard risponde a Isksen. Finisce in parità

News

Lazio Bologna, infortunio per Isaksen! L'attaccante danese lascia il campo a fine primo tempo: nuovo guaio per la squadra di Maurizio Sarri. Queste le sensazioni!

News

Lazio Bologna, nel pre partita commozione per l'omaggio a Mihajlović! L'iniziativa ADMO promossa dal club con la famiglia del doppio ex

News

Lazio Bologna, all’Olimpico tutti in piedi per Immobile nel prepartita! Omaggio ed emozioni per l’ex capitano biancoceleste, oggi attaccante del Bologna

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Immobile
Mg Monza 04/05/2024 - campionato di calcio serie A / Monza-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Ciro Immobile

Lazio Bologna, all’Olimpico tutti in piedi per Immobile nel prepartita! Il tributo per il ritorno dell’ex capitano biancoceleste a Roma

Il popolo laziale ha reso omaggio a Ciro Immobile, tornato per la prima volta allo Stadio Olimpico da avversario in occasione di Lazio Bologna. L’ex capitano biancoceleste, oggi attaccante rossoblù, è stato accolto con un affetto travolgente dalla sua vecchia casa sportiva.

Durante il riscaldamento pre-partita, Immobile si è avvicinato alla Curva Nord, raccogliendo l’abbraccio caloroso dei tifosi. Visibilmente emozionato, il centravanti ha ascoltato i cori che la curva gli ha dedicato, un tributo che testimonia l’impronta indelebile lasciata nei cuori dei sostenitori biancocelesti.

La Curva Nord ha inoltre esposto tre striscioni eloquenti. Il primo, rivolto alla società, recitava:
«Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia».
Gli altri due erano invece dedicati direttamente a Immobile:
«Bentornato Ciro» e «In fondo all’anima per sempre tu».

A completare il momento carico di emozione, al termine del riscaldamento Mattia Zaccagni ha consegnato a Immobile un omaggio ufficiale della Lazio: una maglia biancoceleste con il suo iconico numero 17, simbolo del legame indissolubile tra il bomber e la sua ex squadra.

Un ritorno da brividi, che conferma ancora una volta come Ciro Immobile resti una delle figure più amate della storia recente della Lazio.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.