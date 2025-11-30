 Atalanta Lazio Primavera 2-0, è crisi per i biancocelesti
Atalanta Lazio Primavera, crisi senza fine per i biancocelesti di Punzi: terza sconfitta consecutiva nel match della tredicesima giornata e rischio playout

Atalanta Lazio Primavera, crisi senza fine per i biancocelesti di Punzi: terza sconfitta consecutiva e rischio playout dopo la tredicesima giornata

La crisi della Lazio Primavera non accenna a fermarsi. La squadra di Stefano Punzi, reduce da quattro sconfitte consecutive, cade anche a Zingonia contro l’Atalanta, che si impone 2-0 grazie alle reti di Baldo e Cakolli nella ripresa. Per i biancocelesti arriva così il quinto ko di fila e la sesta partita senza vittorie, un crollo che fa scivolare la Lazio al terzultimo posto, in piena zona playout.

La partita

La Lazio parte bene e al 3’ sfiora il gol con Ferrari, che calcia a lato da ottima posizione. I biancocelesti costruiscono un paio di buone occasioni anche con Farcomeni e Gelli, ma la poca precisione sotto porta e l’attenzione di Zanchi mantengono lo 0-0.

Nella ripresa l’Atalanta cambia marcia: al 54’ Baldo approfitta di un contropiede e porta avanti la Dea con un destro preciso all’angolino. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio: errore della difesa biancoceleste, Baldo scappa via e serve Cakolli, che deposita a porta vuota per il 2-0.

La Lazio prova a reagire con i cambi, ma l’Atalanta controlla facilmente. Il portiere Bosi evita un passivo più pesante respingendo le conclusioni di Arrigoni e dello stesso Cakolli, che all’79’ sbaglia incredibilmente il tap-in del possibile 3-0.

Il tabellino

ATALANTA: Zanchi; Maffessoli, Ramaj, Mencaraglia, Baldo (82’ Galafassi); Valdivia, Gasparello (46’ Artesani), Isoa; Aliprandi (82’ Parmiggiani), Percassi (67’ Arrigoni), Camara (46’ Cakolli).
A disp.: Anelli, Rinaldi, Mungari, Bono, Michieletto, Muoisse.
All.: Bosi

LAZIO (3-5-2): Bosi; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli (63’ Santagostino), Pinelli (63’ Curzi), Farcomeni (88’ Iorio), Trifelli (52’ Cuzzarella); Sulejmani, Sana Fernandes (63’ Serra).
A disp.: Pannozzo, Ciucci, Milillo, Marinaj, Shpuza, Carbone.
All.: Punzi

