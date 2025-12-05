Lazio Bologna, un difensore a rischio in vista del match per i rossoblù! Le parole di Italiano chiariscono la situazione di quel giocatore: ecco cosa ha detto

Lazio Bologna, un difensore a rischio in vista del match per i rossoblù! Le parole di Italiano sulle sue condizioni: ecco cosa ha detto il tecnico

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, dovrà fare i conti con le Formello Lazio: infortunati, diffidati, formazioni | Lazio News 24. Il difensore colombiano ha giocato da titolare in Coppa Italia contro il Parma, nonostante un problema al tendine, ma ora la sua disponibilità per la gara all’Olimpico è incerta.

SULLA SITUAZIONE DI LUCUMÍ – «Per me alcune rotazioni e scelte vengono fatte in base alla partita e alle condizioni dei giocatori. Oggi abbiamo forzato Lucumì nonostante un problema al tendine, spero di averlo a Roma anche se in questi giorni dovrà riposare piuttosto che allenarsi».

