 Lazio Bologna, un difensore a rischio nei rossoblù! Ecco chi
Connect with us

News

Lazio Bologna, un difensore a rischio in vista del match per i rossoblù! Le parole di Italiano chiariscono la situazione di quel giocatore: ecco cosa ha detto

News

Mondiali 2026, svelate le possibili avversarie dell'Italia! Gli azzurri sono finiti nel gruppo B, ma prima dovranno superare il play-off di marzo: i dettagli

Hanno Detto News

Mogol ammette: «Tifoso della Lazio per gratitudine, emozionante sentire 'I giardini di marzo' cantato allo stadio»

Calciomercato News

Milinkovic-Savic Lazio, dopo l'accoglienza di Roma in Coppa Italia possibile un ritorno in biancoceleste? Un quotidiano chiarisce la situazione del serbo

News

Il "Regalo Sospeso" della Lazio: l'iniziativa con Unicef e Clementoni a Roma per i bambini ospedalizzati! Solidarietà e gioia portata dai biancocelesti

News

Lazio Bologna, un difensore a rischio in vista del match per i rossoblù! Le parole di Italiano chiariscono la situazione di quel giocatore: ecco cosa ha detto

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Italiano
Italiano

Lazio Bologna, un difensore a rischio in vista del match per i rossoblù! Le parole di Italiano sulle sue condizioni: ecco cosa ha detto il tecnico

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, dovrà fare i conti con le Formello Lazio: infortunati, diffidati, formazioni | Lazio News 24. Il difensore colombiano ha giocato da titolare in Coppa Italia contro il Parma, nonostante un problema al tendine, ma ora la sua disponibilità per la gara all’Olimpico è incerta.

SULLA SITUAZIONE DI LUCUMÍ – «Per me alcune rotazioni e scelte vengono fatte in base alla partita e alle condizioni dei giocatori. Oggi abbiamo forzato Lucumì nonostante un problema al tendine, spero di averlo a Roma anche se in questi giorni dovrà riposare piuttosto che allenarsi».

La situazione di Jhon Lucumí è un’incognita per Vincenzo Italiano in vista della prossima partita di campionato contro la Lazio. Nonostante il difensore abbia giocato contro il Parma con un problema fisico, la speranza dell’allenatore del Bologna è di recuperarlo per la gara all’Olimpico, ma molto dipenderà dal suo recupero nei prossimi giorni.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.