Lazio Bologna, infortunio per Isaksen! L’attaccante danese lascia il campo a fine primo tempo: nuovo guaio per la squadra di Maurizio Sarri. Queste le sensazioni!

Lazio Bologna, infortunio per Isaksen! L’attaccante danese lascia il campo a fine primo tempo: nuovo guaio per Sarri. Queste le sensazioni!

Piove sul bagnato in casa Lazio, dove l’emergenza non accenna a rientrare. Negli ultimi giorni Maurizio Sarri aveva recuperato elementi importanti come Cataldi, Castellanos e Cancellieri, ma una nuova possibile complicazione è arrivata durante l’ultima gara.

All’intervallo di Lazio Bologna il tecnico ha effettuato una doppia sostituzione: fuori Tavares e Isaksen, dentro Lazzari e Cancellieri. Se il cambio del terzino è stato motivato dal rischio di una seconda ammonizione, l’uscita dell’esterno danese è legata a un problema fisico. Come riportato da DAZN, Isaksen ha avvertito un fastidio all’adduttore e ha chiesto un consulto allo staff medico, spingendo Sarri a un cambio precauzionale.

Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, ma il giocatore potrebbe essersi fermato in tempo. Sono attese novità nelle prossime ore dopo gli accertamenti del caso da parte dello staff sanitario biancoceleste. Sarri spera di non perdere un’altra pedina in un momento in cui la rosa resta già ridotta.