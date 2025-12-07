Lazio Bologna, Ballotta: «A Roma ho giocato per sei anni. Mi aspetto una partita divertente. Sui biancocelesti...»

Lazio Bologna, le parole di Ballotta a ‘Il Cuoio’ sulla sfida dell’Olimpico. Il portiere in carriera ha indossato entrambe le maglie. Le sue parole

Lazio Bologna non è soltanto una delle sfide più affascinanti del campionato, ma rappresenta anche un incrocio speciale per chi, come Marco Ballotta, ha indossato entrambe le maglie nel corso della propria carriera. L’ex portiere, intervistato da Il Cuoio in vista del match dell’Olimpico tra le squadre di Sarri e Italiano, ha ripercorso i suoi inizi tra i pali del Bologna e i successi vissuti con la Lazio, offrendo uno sguardo privilegiato sul confronto tra due realtà oggi più competitive che mai.

Ballotta ha ricordato con particolare emozione il periodo trascorso nella Capitale. «Ho giocato sei anni a Roma ed è stato il momento più importante e intenso della mia carriera. Credo di essere riuscito a lasciare un bel ricordo e mi sono tolto tante soddisfazioni», ha spiegato l’ex portiere, sottolineando quanto la Lazio abbia segnato la sua crescita professionale e personale. Per lui, il biancoceleste non è stato soltanto un colore sportivo, ma un capitolo fondamentale della propria storia calcistica.

Il primo contatto con la Lazio resta uno dei ricordi più luminosi. «Giocavo nella Reggiana quando arrivò la proposta dei biancocelesti. Quando seppi che a volermi era Dino Zoff, non ci pensai due volte. Da bambino era il mio idolo e ritrovarmi a discutere con lui del mio ingaggio mi sembrava un sogno», ha raccontato. Un passaggio che segnò l’inizio di un’avventura ricca di traguardi, vissuta in una squadra che, come sottolinea Ballotta, «era ben costruita, piena di campioni, con tanta qualità e ambizione». Una Lazio in grado di vincere molto, pur lasciando, secondo lui, la sensazione di poter ottenere ancora di più, soprattutto in campo europeo.

Guardando invece alla sfida Lazio Bologna che sta per andare in scena, Ballotta ha analizzato il momento delle due formazioni. «Sono due squadre in forma. Il Bologna sta facendo molto bene e credo che il ko con la Cremonese sia stato soltanto un episodio. La Lazio è in netta ripresa e con Sarri ha trovato equilibrio e idee chiare». Il portiere si aspetta una gara intensa e tatticamente affascinante: «Sarà un incontro molto equilibrato. Mi aspetto una partita divertente, perché sia Lazio sia Bologna amano proporre calcio con la propria identità».

La sfida Lazio Bologna, dunque, non è solo un appuntamento di calendario, ma un confronto che intreccia storia, emozioni e prospettive, visto anche attraverso le parole di chi, come Ballotta, ne conosce entrambi i mondi dall’interno.