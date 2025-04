Lazio, Castellanos e Dia per battere il Bodo: Baroni pensa al doppio centravanti, le ultime da Formello

Cresce l’attesa per la sfida di domani tra Lazio e Bodo Glimt, dove in palio ci sarà l’accesso alle semifinali di Europa League

In casa Lazio la concentrazione è massima in vista della sfida di domani contro il Bodo Glimt, con i biancocelesti che sono chiamati a ribaltare lo 0-2 maturato nella gara di andata.

Proprio per questo servirà una Lazio aggressiva e che vada all’attacco a spron battuto. Baroni a questo ci sta pensando e come analizzato nella versione odierna del Corriere dello Sport, salvo colpi di scena si affiderà al doppio centravanti per arginare la difesa dei norvegesi. Dunque, dovrebbero partire dal primo minuto sia Castellanos che Dia, con Pedro che potrebbe fare ingresso in corso d’opera.