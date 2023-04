Lazio, conti in rosso e paletti Uefa: un dato preoccupa Lotito. Servono i soldi Champions

La semestrale della Lazio si chiude con un rosso di oltre 21 milioni: serve la Champions per rimettere in ordine il bilancio

La semestrale chiusa ieri dalla Lazio ha presentato un rosso di bilancio pari a 21.48 milioni di euro. Numeri in leggero miglioramento rispetto allo scorso anno ma che hanno bisogno comunque di ossigeno per affrontare al meglio il futuro.

I ricavi sono solo 136 milioni, la maggior parte dei quali derivanti dai diritti tv (80 milioni, destinati però a calare). Il monte ingaggi si attesta sui 99 milioni. In sostanza, per tornare ad avere il bilancio in attivo servirà la qualificazione in Champions League. I 50 milioni della massima competizione europea tranquillizzerebbero Lotito che non vorrebbe dover optare per un cospicuo ridimensionamento. Lo riporta Il Messaggero.