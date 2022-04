Lazio, Bianchessi: «Dimissioni? Sono solo sciocchezze»

Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, ha smentito categoricamente le voci circa le sue dimissioni

Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, è intervenuto alla trasmissione ‘Lazio nel Cuore’ sul canale webtv ‘Cuoredilazio’. Il dirigente biancoceleste ha smentito le voci che lo vedrebbero dimissionario.

«Non so da dove e da chi determinati giornalisti abbiano appreso tale sciocchezza. Io sto molto bene a Roma e non ho intenzione di andar via almeno per altri 2 anni, poi ovviamente vedrò il da farsi. Stiamo facendo un ottimo lavoro con il settore giovanile e dopo 4 anni abbondanti, stiamo cominciando a raccogliere i frutti di questo progetto che continua ad andare avanti anche grazie all’ottimo lavoro di tutti i miei collaboratori che con dedizione si sono prodigati affinché si ottengano i risultati prestigiosi che stiamo conquistando, e speriamo in questa fase finale di stagione di toglierci molte altre soddisfazioni al livello nazionale».