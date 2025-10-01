Lazio, Basic titolare anche col Torino? La decisione di Sarri sull’impiego del centrocampista recentemente reintegrato nella rosa

Da emarginato a eroe per una notte. La favola di Toma Bašić è una delle poche, splendide notizie in un periodo nerissimo per la Lazio. Chiamato a riempire il vuoto in un centrocampo decimato, il croato ha risposto presente, offrendo una prestazione che sa di rivincita e di grande professionalità nella vittoria di Marassi.

Messo ai margini del progetto in estate e escluso dalla lista per il campionato, Bašić è stato reintegrato per pura necessità. Schierato titolare a sorpresa, ha ripagato la fiducia di Sarri con una partita di sostanza e sacrificio. Senza fronzoli, senza giocate appariscenti, ma con una concretezza e un ordine tattico che sono stati fondamentali per l’equilibrio della squadra. I quasi dieci chilometri percorsi sono la fotografia del suo spirito di abnegazione, un dato impressionante per un giocatore che non disputava una gara ufficiale dal maggio 2024.

Il suo rapporto con Sarri non è mai stato idilliaco, ma la sua prestazione è la perfetta incarnazione del mantra che il tecnico gli ha sempre ripetuto, anche nei momenti più bui: “Allenati come se dovessi giocare domani”. A Genova, quel “domani” è finalmente arrivato, e Bašić si è fatto trovare pronto.

Ora la domanda è: si è trattato di un episodio isolato o di un nuovo inizio? Come scrive il Corriere dello Sport, la sua conferma dal primo minuto contro il Torino non è da escludere, anche se molto dipenderà dal rientro dello squalificato Belahyane. Quel che è certo è che, nel momento del bisogno, la Lazio ha riscoperto un giocatore affidabile e un professionista esemplare. Un centrocampista che il mercato estivo aveva rifiutato e che ora, paradossalmente, potrebbe diventare una risorsa preziosissima per Sarri.