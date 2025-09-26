 Lazio, Basic reintegrato? Chi rischia il taglio al suo posto
4 ore ago

Lazio, Basic reintegrato? Chi rischia il taglio al suo posto. Società e staff tecnico prenderanno la decisione definitiva tra oggi e domani

Un’emergenza senza precedenti che porta a soluzioni radicali. La crisi del centrocampo della Lazio è così profonda da costringere Maurizio Sarri non solo a reintegrare Toma Bašić, giocatore fino a ieri ai margini del progetto, ma addirittura a valutarlo come possibile titolare per la trasferta di lunedì contro il Genoa. Con il solo Danilo Cataldi a disposizione e un Matías Vecino che proverà un test oggi ma resta in forte dubbio, il croato è diventato una necessità assoluta.

Tuttavia, il suo inserimento nella lista dei 25 per il campionato è un puzzle complesso e pieno di insidie. Come riporta Il Corriere dello Sport, per fare spazio a Bašić (la decisione va presa entro le 12 di domenica), un altro giocatore dovrà essere escluso. La scelta è tutt’altro che semplice. L’ipotesi di tagliare temporaneamente Nicolò Rovella è complicata: il giocatore ha optato per una terapia conservativa per la sua pubalgia, e senza un’operazione e tempi di recupero certi, la sua esclusione è un rischio.

Più probabile, quindi, il sacrificio di Fisayo Dele-Bashiru. Sebbene il suo infortunio non sia lunghissimo (rientrerà dopo la sosta di ottobre), la sua imminente e prolungata assenza a dicembre per la Coppa d’Africa lo rende un candidato ideale per una sostituzione temporanea. L’alternativa sarebbe tagliare un terzino come Manuel Lazzari.

Il vero nodo è normativo: la Lazio ha solo due slot per le sostituzioni in lista fino a gennaio. Utilizzarne uno ora per Bašić significa che, per reintegrare il giocatore escluso, si dovrebbe bruciare anche il secondo e ultimo slot. Sarri e la società si confronteranno tra oggi e domani per prendere una decisione delicata, un vero e proprio azzardo strategico per provare a superare il momento più difficile della stagione.

