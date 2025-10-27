Lazio, Basic ormai è una bandiera. Sentite cosa ha detto quel grande ex - Lazio News 24

Lazio, Matri elogia Sarri e Basic: «Un esempio di rinascita e di gruppo»

L’ex attaccante Alessandro Matri, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo della Lazio contro la Juventus, ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro di Maurizio Sarri e per la prestazione di Toma Basic, uno dei protagonisti della sfida. Il commento dell’ex centravanti, ora opinionista, mette in luce non solo la crescita del centrocampista croato, ma anche il valore del gruppo biancoceleste, capace di reagire nei momenti difficili.

Secondo Matri, la Lazio ha dato un segnale forte, dimostrando di essere una squadra viva, unita e compatta. «È stato bello l’atteggiamento – ha dichiarato – vuol dire che la squadra segue l’allenatore. Vedere un giocatore come Basic, che qualche settimana fa sembrava fuori dai piani, diventare oggi un simbolo di questa Lazio è la prova del grande lavoro che Sarri sta facendo».

Il percorso di Basic è emblematico della capacità di Sarri di motivare e recuperare gli uomini che sembravano ai margini del progetto. Il croato, partito in estate come possibile partente e reinserito solo per necessità numeriche a centrocampo, si è conquistato spazio e fiducia grazie a impegno, professionalità e disponibilità. Contro la Juventus, la sua prestazione è stata decisiva, con il gol che ha sbloccato la gara e un contributo importante anche in fase difensiva.

Matri ha poi sottolineato come questa vittoria possa rappresentare una svolta per la stagione della Lazio. «Quando una squadra reagisce in questo modo, significa che crede ancora nel suo allenatore. Sarri ha saputo mantenere il gruppo unito nonostante le difficoltà. È una vittoria che può dare consapevolezza e rilanciare la corsa ai primi posti della classifica».

Oltre ai singoli, Matri ha voluto mettere l’accento sulla mentalità collettiva della squadra: «La Lazio ha mostrato spirito di sacrificio, attenzione e voglia di lottare su ogni pallone. Questo è il segnale più importante, perché quando tutti remano nella stessa direzione i risultati arrivano».

In conclusione, l’ex attaccante ha ribadito che la rinascita di Basic è la fotografia perfetta di una Lazio che non si arrende. «Sarri ha ricreato un senso di appartenenza forte e ha trasformato le difficoltà in opportunità. Se la squadra continuerà con questo atteggiamento, potrà togliersi grandi soddisfazioni».

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO