Lazio Baroni, storia destinata a continuare o a terminare dopo l’epilogo di questa stagione? Ecco le ultime sul tecnico

Lazio Baroni, storia quasi conclusa o può invece andare avanti? Ecco tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti e sulla situazione dell’allenatore

La storia Lazio Baroni potrebbe forse avere un continuo nella prossima stagione ma, gran parte delle possibilità, si giocherà nella sfida contro il Lecce. tale match sarà cruciale per la stagione dei capitolini che sperano di poter conquistare il posto Champions in extremis.

Stando alle parole scritte questa mattina da la Gazzetta dello Sport, dopo la partita contro il Lecce, la prossima settimana, avrà luogo un vertice tra società e tecnico per capire se proseguire sul medesimo percorso sarà la cosa migliore.

Infatti avrà termine un campionato non sempre al top e la società pretende quantomeno una qualificazione all’Europa League. In caso contrario gli aquilotti concluderebbero in modo amaro la stagione mettendo a rischio anche il futuro stesso di Baroni. Infine è bene ricordare che, in linea di massima, l’accordo tra le parti sarà ricercato fino all’ultimo in quanto il lavoro svolto dal tecnico in Serie A, a conti fatti, è stato più che positivo.