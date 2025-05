Lazio, il ballo dei due allenatori: ecco qual è la situazione aggiornata legata al futuro tecnico biancoceleste: le ultime

Lazio, grandi cambiamenti per i biancocelesti nella prossima stagione: in arrivo Sarri al posto di Baroni sulla panchina

La separazione di Marco Baroni dalla Lazio sembra essere oramai imminente. Nonostante la buona stagione disputata l’allenatore non è riuscito a mantenere quei traguardi che aveva raggiunto nel girone d’andata, lasciando attorno a sé un alone di mistero e di delusione.

I tifosi aquilotti speravano di poter infatti accedere almeno ad un competizione europea cui assenza costerà il posto in squadra all’allenatore. Infatti stando alle parole del Corriere dello Sport, ci saranno grandi cambiamenti nelle prossime ore, tra cui il cambio d’allenatore. Baroni è infatti in pole per la panchina del Torino mentre la Lazio pensa con grande insistenza all’ex Maurizio Sarri. Sarà davvero tutto pronto per il suo ritorno? a Sperarlo sono sicuramente i tifosi.