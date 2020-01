Lazio, gli auguri speciali di Simone Milani

L’ex attaccante della Lazio Primavera, per i 120 anni della sua squadra del cuore, ha voluto dedicare un pensiero speciale tramite Instagram

Sin da quando era bambino, per lui sono esistiti soltanto due colori ed una fede di cui essere fermamente orgogliosi: per Simone Milani esiste solo la Lazio.

Simone ha avuto la fortuna di giocare per i colori che ama e difenderne il simbolo per tanti anni. Era presente nella Primavera di Inzaghi dove, oltre ad aver combattuto, ha anche vinto per e con la Lazio. Poi ad un certo punto, come spesso succede nella vita, le strade si sono separate, ma solo lavorativamente parlando: l’attaccante non faceva più parte dei piani della società ma non per questo, il ragazzo che dopo la Coppa Italia vinta con la Roma si è messo a sbandierare sotto la Nord, ha smesso di tifare questi colori. Anzi, l’attaccamento è diventato ancor più solido e viscerale. Sicuramente il ragazzo ha vissuto male il distacco, come un giovane che vive male lo svezzamento dalla propria madre, ma era il momento di andare. L’amore per questa che è più di una società di calcio, è rimasta e Simone lo ha dimostrato ieri, con un post su Instagram in cui fa gli auguri alla sua amata e rinnova la sua promessa d’amore. La Lazio è diventata grande perché esistono tifosi come Milani.

https://www.instagram.com/p/B7E7t42o8xw8ERdxcx24dERYFynZDZ5xmHsRQg0/