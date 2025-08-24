 Lazio, gli auguri a Rovella per la nascita della piccola Venere
Lazio, gli auguri a Rovella per la nascita della piccola Venere. Il messaggio del club biancoceleste per il suo centrocampista divenuto papà

Una giornata che profuma di nuovo inizio, di erba tagliata e di quell”adrenalina’ che solo la prima di campionato sa regalare. Ma per il mondo Lazio, questa domenica 24 agosto 2025 non è soltanto l’inizio di una nuova avventura sportiva, ma anche e soprattutto un momento di gioia purissima, un evento che scalda il cuore e unisce ancora di più la grande famiglia biancoceleste.

La notizia, splendida, è arrivata a ridosso dell’importante sfida contro il Como, portando con sé la storia di un’emozione vissuta a centinaia di chilometri di distanza. Nicolò Rovella, già in ritiro con la squadra in Lombardia, non appena saputo dell’imminente lieto evento, ha intrapreso una vera e propria corsa contro il tempo. Ha lasciato i compagni per tornare di corsa a Roma, per essere presente nel momento più importante della sua vita, per stringere tra le braccia la sua primogenita e per sostenere la sua compagna, Diletta.

Un gesto che racconta la profondità dell’uomo, prima ancora che del calciatore. E dopo aver conosciuto la piccola Venere, con la stessa determinazione, è ripartito per raggiungere nuovamente Como e mettersi a disposizione di mister Sarri, a testimonianza di una professionalità e di un attaccamento alla maglia non comuni.

A suggellare questa giornata indimenticabile, carica di emozioni e sentimenti, è arrivata la nota ufficiale del club, che ha voluto condividere e celebrare questo momento speciale con tutti i suoi tifosi, stringendosi attorno al suo giovane centrocampista.

Nella giornata di oggi è nata Venere, neo arrivata nella famiglia del centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella. La S.S. Lazio, insieme alla squadra, allo staff tecnico, alle redazioni di Lazio Style e a tutti i tifosi si unisce alla gioia della famiglia Rovella e porge il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Nicolò e a mamma Diletta“.

