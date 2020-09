Lazio-Atalanta, sarà Maresca l’arbitro del match, al Var Calvarese: i precedenti

Per recupero della 1ª giornata di campionato è stato designato l’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Sarà Fabio Maresca l’arbitro di Lazio-Atalanta, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico. Il fischietto di Napoli ha già diretto la Lazio in 13 precedenti, come riporta il sito ufficiale del club biancoceleste: 8 le vittorie per i capitolini, 2 pareggi e di 3 successi sconfitte. La prima occasione risale alla stagione 2013/14, in particolare al 18 maggio del 2014, data nella quale i biancocelesti sconfissero il Bologna allo Stadio Olimpico per 1-0. Nella passata stagione Maresca ha arbitrato diretto i biancocelesti in 4 occasioni: contro l’Inter, Cagliari e Genova in trasferta Genova e nella trasferta di Lecce.