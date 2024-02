Lazio, allarme per Sarri a centrocampo in vista dell’Atalanta: si ferma un titolare. Ecco di chi si tratta

Secondo quanto riporta Il Messaggero, al centro del 4-3-3 della Lazio che Sarri schiererà contro l’Atalanta, c’ è un grande dubbio: e tutti gli indizi sembrano condurre a Rovella. La doppia seduta di ieri ha confermato che l’ex Juve non è al 100 per cento, tant’è che dopo essersi allenato in mattinata, nel pomeriggio non si è visto in gruppo.

Il giocatore vorrebbe giocare sempre ma Sarri sta cercando di centellinare le sue forze. Staremo a vedere la decisione del tecnico in vista della sfida di domenica.