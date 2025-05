Lazio, alcuni giocatori non hanno convinto la società capitolina: ecco di chi si tratta e chi rischia di partire

Condividi via email

Lazio, la società valuta attentamente chi mantenere in rosa e chi cedere durante il calciomercato: le ultime sui capitolini

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato diversi nomi biancocelesti a rischio in vista della prossima stagione. Il calciomercato Lazio è alle porte e diversi giocatori potrebbero essere ceduti.

Tra i nomi caldi, secondo il quotidiano, c’è quello di Isaksen, che non aveva convinto il tecnico, poi ci sarebbe anche la questione legata al futuro di Tavares e di Dele-Bashiru, che si ritroverebbe a fare la mezzala nel 4-3-3. Neanche lo stesso Taty Castellanos può dirsi salvo al 100%. Per questa ragione sarà cruciale capire chi sarà il tecnico biancoceleste nella prossima stagione e quali saranno le sue decisioni per la Serie A.