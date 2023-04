Lazio, Ag. di Zaccagni: «Mi dispiacerebbe se alla base della non convocazione ci fossero…». Le parole dell’agente Mario Giuffredi

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb l’agente del bomber della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato della mancata convocazione del giocatore in Nazionale. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Innanzitutto né io e né il giocatore contesteremo mai le scelte tecniche del commissario tecnico. Mancini ha fatto debuttare Zaccagni e di questo gli va dato atto, il ragazzo dal canto suo non può far altro che continuare a fare bene il suo percorso collettivo ed individuale. Non ho nessun dubbio che se Mattia dovesse continuare a fare così bene Mancini lo riconvocherà sicuramente in Nazionale perché il ct fa gli interessi della nostra Selezione. Il giocatore è seguito da me da ottobre 2022, mi dispiacerebbe se alla base della non convocazione ci fossero motivi comportamentali precedentemente non chiariti: Mattia è un ragazzo intellettualmente onesto e chiarirebbe qualsiasi tipo di equivoco che eventualmente il ct abbia potuto intendere. Detto questo adesso bisogna smorzare i toni sulla non convocazione di Zaccagni: non ho nessun dubbio che se continuerà così, Mancini lo convocherà nuovamente»