Lazio, abbonamenti verso il podio dell’era Lotito: superata quota 28.000

Lazio, grande botto di abbonamenti negli ultimi giorni: l’obiettivo ora è quello dei 30 mila supporters

Cresce costantemente il numero degli abbonati della Lazio e il traguardo storico è ormai a portata di mano. La società biancoceleste ha ufficializzato il nuovo dato aggiornato: oltre 28.000 tessere staccate per la stagione 2025/26, un risultato che consolida l’entusiasmo della piazza nonostante un’estate caratterizzata da mercato bloccato e qualche difficoltà sul fronte dei rinforzi.

Il dato assume un peso ancora maggiore se messo in prospettiva. Sotto la presidenza Claudio Lotito, la Lazio ha vissuto stagioni con alti e bassi sul fronte delle sottoscrizioni, ma quest’anno l’adesione della tifoseria sta per eguagliare le annate più calorose. Mancano infatti meno di 1.000 tessere per salire sul terzo gradino del podio dei migliori risultati di sempre e poco più di 2.000 abbonamenti per stabilire il nuovo primato assoluto dell’era Lotito.

Il tempo però stringe: la campagna abbonamenti chiuderà alle 23:59 del 20 agosto. Restano quindi pochi giorni per coloro che vogliono assicurarsi un posto fisso allo Stadio Olimpico per tutte le gare casalinghe di campionato. La possibilità di battere il record dipenderà dalla spinta finale della tifoseria, che potrebbe essere ulteriormente alimentata dai risultati nelle prime uscite stagionali e dal clima di unità attorno alla squadra.

Questo dato, oltre a certificare la fedeltà della tifoseria, rappresenta anche un’iniezione di fiducia per la squadra guidata da Maurizio Sarri, attesa all’esordio in Serie A il 24 agosto contro il Como. La stagione si preannuncia particolare: niente competizioni europee, ma un campionato da affrontare con l’obiettivo dichiarato di centrare un piazzamento tra le prime quattro.

Il legame tra squadra e tifosi, cementato negli ultimi anni, potrà essere un fattore decisivo soprattutto nei match interni. Un Olimpico gremito e rumoroso potrebbe infatti trasformarsi in un’arma in più, capace di influenzare l’andamento di partite equilibrate.

Con ancora margine per migliorare il dato e un calendario che propone subito sfide insidiose, la Lazio si prepara a vivere una stagione in cui la spinta dei propri sostenitori potrà fare la differenza, dentro e fuori dal campo.