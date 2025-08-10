Lazio, abbonamenti da record: superata quota 27.500, ora si punta al podio dell’era Lotito. Ecco la statistica

Non si ferma la passione biancoceleste: la campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2025/26 continua a registrare numeri in crescita, confermando un legame profondo tra tifosi e squadra, al di là dei risultati e delle competizioni.

Oltre 27.500 tessere vendute: un segnale forte Secondo gli ultimi dati ufficiali, sono già più di 27.500 i tifosi che hanno scelto di assicurarsi un posto allo Stadio Olimpico per le gare casalinghe della squadra di Maurizio Sarri. Un risultato di grande prestigio, soprattutto considerando che la Lazio sarà impegnata esclusivamente nelle competizioni nazionali — Serie A e Coppa Italia — nella prossima stagione.

Obiettivo storico: il podio dell’era Lotito Con questo slancio, il club si avvicina a un traguardo storico: entrare tra le tre migliori campagne abbonamenti da quando Claudio Lotito è presidente. Mancano circa 1.500 tessere per superare le 28.731 sottoscritte nella stagione 2004/05, terzo miglior dato di sempre. Con ancora quasi due settimane a disposizione, il sorpasso sembra più che possibile.

Ultima chiamata: scadenza fissata al 20 agosto I tifosi che non hanno ancora aderito alla campagna hanno tempo fino a mercoledì 20 agosto alle ore 23:59. La società non esclude eventuali riaperture nel corso della stagione, ma per chi vuole vivere ogni emozione fin dall’inizio, l’invito è chiaro: non aspettare. La spinta del pubblico dell’Olimpico sarà una risorsa fondamentale per affrontare le sfide della nuova annata.