Lazio, Abbate: «Rovella si opererà al 100%. Tavares? A me l'atteggiamento di Zaccagni non è piaciuto. Tavares è andato via dallo stadio a fine partita ma...»

Lazio, Abbate svela: «Rovella si opererà al 100%. Tavares? E’ andato via dallo stadio a fine partita ma…». Le sue dichiarazioni

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma, disputato allo Stadio Olimpico, ha lasciato dietro di sé non solo emozioni forti e tensioni tipiche della stracittadina, ma anche alcune vicende che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate, noto giornalista e firma autorevole de Il Messaggero, ha offerto un’analisi approfondita della partita e ha fatto chiarezza su due situazioni che hanno catalizzato l’attenzione nelle ultime ore.

Il caso Nicolò Rovella

Tra i temi affrontati, spicca quello di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Lazio, arrivato dalla Juventus e considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Abbate ha confermato che il giocatore è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, un imprevisto che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. La sua assenza rappresenta un duro colpo per il tecnico Maurizio Sarri, che puntava sulla visione di gioco e sulla capacità di impostare l’azione del giovane regista.

Le voci su Nuno Tavares

Altro argomento caldo è quello legato a Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe 2000, in forza alla Roma e arrivato in prestito dall’Arsenal. Alcune indiscrezioni avevano ipotizzato un suo addio anticipato allo Stadio Olimpico, addirittura prima del triplice fischio del derby. Le sue parole:

PAROLE – «Rovella si opererà al 100%. Nelle prossime 24 o 48 ore si deciderà se operare immediatamente o se aspettare. Tavares? A me l’atteggiamento di Zaccagni non è piaciuto. Nessuno ha rimarcato il suo errore a Reggio Emilia, non esiste che vai in mixed zone e dici che l’errore di Tavares è inaccettabile e superficiale. Io so che Tavares è andato via dallo stadio a fine partita, non esiste nessun episodio eclatante che giustifichi una multa da parte della società. Stiamo parlando assolutamente nulla ed eviterei di farci del male da soli internamente».