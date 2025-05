Lazio, 90 minuti per decidere il proprio futuro: gli scenari dopo la partita imminente contro il Lecce: le ultime

Lazio pronta ad affrontare l’ultimo grande scoglio di questa stagione di Serie A: il Lecce. Le ultime sui biancocelesti di Baroni

La Lazio si sta preparando per l’ultima partita di questa stagione di Serie A contro il Lecce che costituirà l’ultimo ostacolo di una stagione lunga e difficile. I capitolini hanno infatti disputato davvero molte partite ed ora la condizione dei giocatori ne sta risentendo.

In particolare i biancocelesti dovranno capire cosa riserverà loro il destino europeo in quanto dovranno anche prestare molta attenzione alle sfide Venezia-Juventus e Torino-Roma. I biancocelesti sono quindi chiamati a confermare la qualificazioni all’Europa League in quanto il tecnico, Marco Baroni, al primo anno, ha migliorato il punteggio rispetto alla scorsa stagione. Sarà quindi importante per la società scongiurare la possibilità di giocarsi la conference League invece di coppe più prestigiose.