Lazio, termina la tournèe in Turchia: capitan Zaccagni sui social carica l’ambiente – FOTO

Lazio, termina la tournèe in Turchia dopo la doppia e importante sfida: sui social capitan Zaccagni carica l’ambiente – FOTO

La Lazio ha concluso la sua tournée turca con un pareggio per 2-2 contro il Galatasaray, al termine di un’amichevole intensa e ricca di spunti interessanti. Dopo il test contro il Fenerbahçe, terminato con una sconfitta, la squadra biancoceleste ha mostrato segnali di crescita, offrendo una prestazione più convincente sotto la guida di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio propositivo e organizzato.

Prestazione in crescita rispetto al primo test

Rispetto alla prima uscita contro il Fenerbahçe, la Lazio ha mostrato maggiore compattezza e fluidità nella manovra, pur commettendo ancora qualche errore individuale che ha inciso sul risultato finale. Sarri, che ha sempre puntato sulla costruzione dal basso e sul pressing alto, ha potuto osservare miglioramenti nella fase offensiva, anche se la tenuta difensiva resta un punto su cui lavorare in vista dell’inizio della stagione.

Mattia Zaccagni in evidenza: gol e leadership

Tra le note più liete del match c’è la rete del capitano Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995, che ha confermato il suo ruolo centrale nel progetto tecnico di Sarri. Zaccagni ha siglato uno dei due gol della Lazio con una conclusione precisa, dimostrando ancora una volta la sua capacità di incidere nei momenti chiave. Sui social, il giocatore ha condiviso alcuni scatti della partita, accompagnati da emoji simboliche come l’arco e l’aquila, emblema del club capitolino.

Bilancio della tournée e prospettive future

Il bilancio della tournée turca può considerarsi positivo: due test contro avversari di livello internazionale hanno permesso alla Lazio di mettere minuti nelle gambe e testare soluzioni tattiche. Sarri ha avuto modo di valutare lo stato di forma dei suoi uomini e di individuare le aree su cui intervenire. In vista dell’inizio della Serie A, la squadra sembra avviata verso una crescita graduale, con l’obiettivo di migliorare il piazzamento della scorsa stagione e competere per un posto in Europa.